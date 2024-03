Se vende la mansión que diseñó Guido Süller: precio y motivo que lo obliga a dejar este lujoso lugar

Guido Süller, para sorpresa de todos, puso en venta su imponente casa, que años atrás sumó un restaurante adentro. El motivo no es otro que su deseo de darle a su vida un giro rotundo.

El mediático de 62 años, entusiasmado, contó que el 13 de mayo hará la última cena en su propiedad y tras ese evento espacial le dará inicio a una nueva etapa en su cotidianeidad.

El actor y arquitecto anunció que se terminan las cenas en su casa puesto a que la vende.

“Acá hago las famosas cenas que se terminan el 13 de mayo, el día de mi cumpleaños, porque voy a poner la casa en venta. Se vende la mansión Süller, se vende la casa. Me voy a vivir al campo”, anunció en diálogo con A la tarde.

En este contexto, Guido aclaró que la venderá con muebles para arrancar de cero y se negó a decir cuánto cuesta. “Hoy la tasaron. Tiene 300 metros cuadrados, un lote de 1200 metros, vista al lago y la pileta es de desborde... La vendo así, con muebles, porque la casa de campo tiene otro estilo. Esto es más minimalista. No se puede hablar de precios en un país que está, así como está”, cerró.

Guido Süller reflexionó sobre las pocas oportunidades que le dio la televisión

Guido Süller, que recientemente forma parte de Luzu TV, aprovechó una entrevista con Socios del espectáculo, programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para hacer un fuerte reproche a sus posibilidades en la televisión.

“A mí la televisión jamás me dio una oportunidad para conducir o actuar, soy el gran desperdiciado. Yo no soy ni loco, no fumo, no tomo, no me drogo, no nada. Soy cuerdo y las peleas son consensuadas y son armadas”, manifestó ilusionado sobre su nueva faceta en internet que lo tiene en las mañanas del canal de Nicolás Occhiato.