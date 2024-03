Guido Süller contó que tuvo un acercamiento con un histórico de Gran Hermano: “no sé si me odia o no”

Guido Süller debutó en el mundo del streaming en el programa “Patria y Familia” de Luzu TV, donde expuso una intimidad del pasado con un ex integrante de Gran Hermano.

Luzu TV renovó su programación e incluyó a nuevas figuras a su equipo. Este lunes, Guido Süller estrenó el programa “Patria y Familia” junto a Fede Popgold, Lucas Spadafora, Cami Mayan y Anita Espósito.

Allí, mientras el actor hablaba de diferentes temas, recordó un romance fugaz que tuvo, en el pasado, con una importante figura del certamen que se emite por Telefe y dio detalles de aquel acercamiento.

“Tuve un approach (acercamiento) nada más con... ahora me mata, pero es verdad”, comenzó diciendo el actor y arquitecto. “¿Con quién?”, le preguntaron y él disparó: “Con Gastón Trezeguet”, lo que desató una ola de gritos y euforia, sobre todo de la hermana de Lali.

“Hace muchos años, en Mar del Plata, Gastón ¿te acordás en el restaurante? Cuando me agarraste los bracitos y me dijiste ‘¡Qué musculitos que tenés!”, continuó narrando Süller, ante la posibilidad de que el finalista de Gran Hermano 2001 vea el tape.

El actor contó cuando tuvo un momento con Gastón Trezeguet hace más de 20 años.

“Así me dijo en el año 2002″, señaló, mientras recordaba más detalles del episodio. " ¿Y hubo beso, algo?”, indagó Spadafora. “No, yo estaba mareado con la fama y todo eso y lo fleté. Así que no sé si me odia o no”, aclaró el hermano de Silvia Süller.

Además, resaltó que, en ese momento, Gastón “era re famoso. Recién en el 2001 había salido de la casa y yo me lo encontré en el 2002″, recordó Guido.

“Hacen linda pareja, ahora que me los imagino”, insinuó Fede, pero Guido se negó a la posibilidad de retomar el vínculo. “No, está muy mayor”, bromeó sobre su colega que está cerca de cumplir 46 años.