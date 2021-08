Tomasito Süller se sinceró y contó qué hizo para descubrir las infidelidades de Guido Süller

Guido y Tomasito Süller fueron una de las parejas mediáticas más populares y disparatadas. En 2018 decidieron formalizar su relación y pasaron por el Registro Civil pero apenas un año después, se separaron en medio de un escándalo.

Ya pasó un tiempo de ese momento, pero Tomasito recordó con algo de nostalgia la etapa de pareja que vivieron juntos. Fue invitado al programa Nosotros a la Mañana donde habló de su ex.

“Nosotros cuando nos casamos, hablamos mucho de tener una pareja abierta. Yo veía muchas infidelidades de su parte y eso me dio para plantearlo. Como vimos que no iba a poder serme fiel, le dije que al menos me fuera leal, que si estaba con otra persona fuera un touch and go pero no pudo cumplir. No fue fiel ni leal”, confesó Tomasito.

Por otra parte, según admitió, montó una suerte de operativo para conseguir las pruebas de lo que él sospechaba: “Sabía que no me era fiel y por eso, hackeé su celular. Soy muy celoso y necesitaba eso... Vi muchísimos chats... él tenía otras relaciones”.

Más allá de lo mal que terminaron las cosas, Tomasito admitió: “Después de mi mamá, creo que la persona a la que más amé fue Guido”.