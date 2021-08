Guido Süller presentó a Federico, su novio de 21 años, y revelaron cómo llevan la diferencia de edad

Guido Süller blanqueó su relación con Federico, un joven de 21 años oriundo de Zárate, provincia de Buenos Aires. El mediático visitó El Club de las Divorciadas junto a su pareja y ambos contaron cómo proyectan la relación a futuro y cómo llevan la diferencia de edad.

“El prejuicio lo tengo yo, a la generación de ellos no les importa”, comentó Guido sobre los casi 40 años que le lleva a su novio. Se conocieron a través de las redes sociales, según contaron, y fue Federico quien buscó al hermano de Silvia Süller.

“Me sonaba el nombre. Lo busqué en YouTube y después empezamos a hablar en Instagram. Ahí organizamos para vernos”, contó Fede sobre cómo fue que se conocieron.

“¿Qué fue lo que te enamoró de Guido?”, le preguntó Laurita Fernández al joven veinteañero. “Es muy humilde, es muy buena persona. No le importa si tengo plata o si no tengo. Es transparente”, dijo con orgullo Federico.

Guido Süller presentó a su nuevo novio.

A su turno, Guido destacó que se siente joven al lado de su pareja y más feliz. “Lo que me enamoró es que a esa edad el ser humano es más feliz, la vida todavía no te golpeó tanto”, dijo. Y resaltó: “Es una bocanada de aire fresco, él está lleno de sueños. Me habla de lo que quiere estudiar y yo lo aconsejo”.

Ambos se mostraron enamorados, pero no tienen un futuro programado y viven el día a día. “Yo quiero convivir más adelante. Pero ahora me gusta vivir con mi mamá y mi papá, tener mi espacio. Porque está bueno extrañarse”, reflexionó Fede.

El problema es que Guido está aún casado con Tomasito. “Tengo que resolverlo, va a ser un gran escándalo. Estoy terminando mi casa y me parece que divorciarse es un estrés muy grande”, explicó.