El drama de Guido Süller: sufre ataques de pánico por la demora en la construcción de su casa

El mediático Guido Süller volvió a ser noticia. Esta vez no lanzó una frase polémica, sino habló sobre el mal momento que está viviendo.

La casa donde invirtió todos sus ahorros debía estar lista hace más de dos meses, pero la construcción tiene fallas estructurales y aún no está habitable.

El comisario de abordo contó a Infobae que tuvo ataques de pánico producto del estrés. De hecho, Guido se tuvo que ir a vivir a ese lugar porque no puede pagar el alquiler de otro espacio.

Foto: Gentileza

“Además de las expensas, tengo que pagar un canon de obra, no me alcanza para también alquilar. Así que me instalé acá, estoy cocinando en el baño, tengo la heladerita en un lugar para estantes en el antebaño y el microondas sobre la mesada del baño”.

Y continuó: “Estoy viviendo muy triste, planifiqué mis cosas para que salgan bien, llamé a un estudio de construcción que pensé que eran serios y responsables y son un desastre. No me dan argumento de por qué tardan”.

Foto: Gentileza

La vivienda tiene problemas de electricidad y también con las canaletas porque llueve y se inunda todo. Cuando le consultó al albañil sobre qué estaba ocurriendo, el hombre le dijo que en realidad era un mozo. “Yo te puedo traer un café si querés, sobre esto solo me dijeron que pase el pincel así”, le contestó a Guido. “Ahora están agujereando los techos porque se desbordó la canaleta, que no tiene profundidad, estamos con baldes de agua, si llueve mucho entra el agua”, contó muy decepcionado.

“Dejé de irme de vacaciones teniendo pasajes gratis para ahorrar plata para un techo, los pasajes free son anuales y los perdía, sin irme a ningún lado salvo por trabajo para tener mi techo, desde los veintipico tengo mi lugar y ahora a los cincuenta y pico, estoy sin techo, desamparado”, explicó. “El año pasado los primeros meses de cuarentena viví en la cabaña de una amiga en Zárate. Ella tiene hijos y yo estaba ahí metido en los problemas familiares, es incómodo, no por ellos sino porque soy un extraño metido en una familia, no corresponde. Por eso me vine acá y estoy en una habitación y afuera los albañiles”, terminó.