Gran Hermano tiene dos nuevos líderes: quiénes se aseguran una semana más en la casa

Gran Hermano volvió a proponerles un nuevo desafío a los participantes para la prueba de líder de la semana. Esta vez, tal como ocurrió tiempo atrás, les propuso un juego de duplas del que resultaron dos parejas finalistas: la de Romina y Marcos por un lado, y la de Alfa y Nacho por el otro.

Los participantes debían sostener varios discos entre los dos y con una sola mano. Por lo que estaba terminantemente prohibido tocarlos o acomodarlos con la otra mano o con cualquier parte del cuerpo.

En el día del cumpleaños de Alfa, que todos disfrutaron con una paella, torta y película, los ganadores de prueba fueron Romina y Marcos. Después de más de una hora parados y haciendo fuerza para sostener los discos, lograron superar a Walter y Nacho que tenían muchas ganas de ganar el liderazgo.

Los participantes de Gran Hermano se enfrentaron en una nueva prueba del líder.

Los líderes tienen el beneficio de la inmunidad, por lo que no podrán ser nominados por sus compañeros y se aseguran una semana más en la casa más famosa del país.

Pero el desafío más difícil será decidir, el próximo jueves, a qué compañero salvarán de la placa y le darán la oportunidad de acompañarlos una semana más en la competencia.

Alfa se sinceró con Gran Hermano sobre sus sentimientos hacia Camila Lattanzio

La relación de Alfa y Camila Lattanzio da qué hablar tanto adentro como afuera de la casa de Gran Hermano. El participante de 61 años demostró interés en la joven de 21 desde el día que ella ingresó al reality pero, por la diferencia de edad, hubo quienes cuestionaron las intenciones de Walter Santiago.

Gran Hermano llamó a Alfa al confesionario y le preguntó sobre las intenciones que tiene para con Camila. Tras el festejo de cumpleaños del jugador, se vio una charla entre ambos en la que él le contaba de la charla con el dueño de la casa y de la respuesta que dio frente a las cámaras.

“Me preguntaron por vos, que cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le reveló Alfa a Camila mientras a abrazaba en la cocina. “¿Y qué les dijiste?”, preguntó la joven cantante intrigada.

“Que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, contó y luego le reveló que Gran Hermano le preguntó si no considera que ella es chica para él.

“No importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años. Menos mal que no tenés cincuenta porque sino perdías”, bromeó hacia el final, pero cambiaron de cámara y ya no se vio en qué terminó el diálogo entre ellos.

La relación entre Alfa y Camila es cada vez más cercana

Alfa y Camila en el nuevo video que circuló e indignó al público del reality. (Captura "Gran hermano")

