Fue a un restaurante gourmet y el video de su decepción se hizo viral: “Esto pasa por hacerme la fina”

Últimamente en redes sociales está siendo tendencia compartir videos, degustando platos muy caros y dando reseña sobre la comida. Una mujer decidió comer en un exclusivo restaurante de Miami y quedó espantada cuando vio la pequeña porción de comida que le vino el plato, el cual le costó 50 dólares.

El usuario de TikTok @thecifrefamily, la comparte una pareja latina que reside en Estados Unidos, y compartieron un video en la que se la puede ver a la mujer con un plato de fideos muy llamativo: le sirvieron poca cantidad y lo acompañaron con una flor rosada. “La flor más cara de mi vida” señaló la joven.

En la publicación del clip, la influencer escribió: “Esto pasa cuando te quieres hacer de la fina y vienes a cenar a Miami”. En video se puede apreciar la porción minúscula de fideos con crema acompañada de una flor para decorar el plato.

La chica, además de quedarse con hambre, se quejó del elevado precio del plato “50 dólares” dice agarrándose la cabeza y agregó “ahora entiendo por qué el muchacho dejó el plato y nunca más volvió a preguntarme nada”. En una publicación posterior mostró cómo se comía el plato en tan solo 16 segundos.

The Cifre Family es una familia compuesta por tres personas que crean contenido en redes TikTok, Facebook, Instagram y YouTube donde suelen compartir sus experiencias. En la plataforma de origen chino tienen más de 814 mil seguidores

El video cosecha más de 4.7 millones de reproducciones en TikTok y provocó cientos de comentarios: ”Por 50 dólares me como la flor, el mantel, platos y los cubiertos y si viene el manager también me los como”, “Yo me llevo el plato y los cubiertos a mi casa”, “De ahí para la pizzería más cercana”, “Hay no, esa flor tengo en mi jardín”.