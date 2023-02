Natalia Oreiro se unió con una famosa banda para cantarle al amor en todas sus formas: “Cumbia de los dos”

Natalia Oreiro vuelve lentamente al mundo de la música de la mano de una famosa banda que es furor en la actualidad en Argentina. Se trata “Cumbia de los dos” junto a La Delio Valdez.

Natalia Oreiro sigue apostando a la música.

La famosa orquesta se ha presentado en varios ocasiones en la provincia de Mendoza y reúne a miles de seguidores en todas sus presentaciones. Su identidad ya está más que conformada y tienen una personalidad muy característica.

Indudablemente, en sus canciones nunca faltan las violas, chelos, contrabajos y cuerdas de violines. Además cada una de sus canciones y presentaciones son pura fiesta. A esto quiso sumarse la actriz uruguaya y no se negó a participar de “Cumbia de los dos”.

"Cumbia de los dos", Natalia Oreiro y La Delio Valdez.

Esta canción forma parte del álbum El tiempo y la Serenata, el cual fue estrenado por la banda en el año 2021. El mismo está compuesto por otras nueve canciones que se crearon y grabaron en plena pandemia por el coronavirus.

En este caso, “Cumbia de los dos” es una reversión de una de sus canciones y La Delio Valdez quiso compartir el hit con una dulce voz, por lo que eligieron a Natalia Oreiro. “La noche no se va a terminar, contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva tu voz” y “Así bailando yo me enamoré, y esta cumbita se metió en mi piel” son las frases más pegadizas del nuevo tema.

Cúanto mide Natalia Oreiro

El nombre de Natalia Oreiro volvió a copar los portales web debido a su regreso a las cámaras. Lo hizo conduciendo la versión de nuestro país de “¿Quién es la máscara?”, programa que ha causado furor entre los televidentes.

Con un listado enorme de reconocimientos, entre los que destacan tres Martin Fierro por actuación, la uruguaya Natalia Oreiro hizo de Argentina su segundo hogar. Incluso encontró a el verdadero amor en Ricardo Mollo, el vocalista de Divididos, con quien se casó en 2001, y es madre de Merlín Atahualpa.

Natalia Oreiro posó con un vestido multicolor y cautivó las redes sociales.

Al ser una figura conocida de televisión, muchos se han preguntado cuál es la verdadera altura de Natalia Oreiro. Si bien se puede sospechar por que se la ha visto mucho con calzado sin alturas o cuando se posiciona con personas con diferencia de estaturas, Natalia Oreiro lleva consigo 1,71 metros de puro talento.