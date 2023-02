En pleno preparativo, Nicole Neumann confesó si invitará a Fabián Cubero y Mica Viciconte a su boda

A poco de comenzar enero, Manu Urcera sorprendió a Nicole Neumann con una romántica propuesta de casamiento. Súper emocionada, ella aceptó y reveló todos los detalles en sus redes sociales, según Pronto.

“Una noche de ensueño. Una vez más que me sorprendiste con cada detalle. El atardecer perfecto, el anillo perfecto, el poema perfecto. Gracias como digo siempre por cuidarnos y amarnos, no solo a mí, también a mis hijas, que son parte de mí”, escribió la modelo en su publicación de Instagram.

Nicole Neumann y Manu Urcera, comprometidos

Luego de la propuesta, Nicole Neumann comenzó con los preparativos de la boda. Y durante sus vacaciones por Europa eligió el vestido que lucirá en ese día tan especial.

Nicole Neumann y Manu Urcera, comprometidos

Ahora, y en medio de rumores que afirman que la familia de Urcera le pidió que firme un contrato prenupcial, la modelo habló nuevamente con la prensa y contó más detalles del casamiento. Por un lado, reveló quién la está ayudando a organizar todo y después si invitará a Fabián Cubero y a Mica Viciconte, con quienes sus hijas Indiana, Allegra y Sienna tienen muy buena relación.

“Contanos algún detalle del casamiento…”, fue la primera pregunta del notero de Socios del espectáculo y ella afirmó: “No voy a contar nada. Va a ser todo sorpresa. Además, fue todo muy reciente. Recién lo estamos empezando a idear. Lo estoy armando con mi suegra. A Manu le da todo lo mismo…”.

Luego de ello, el periodista le consultó: “¿Invitarías a tu casamiento a Mica y Fabián?”. Y ella, sin dar demasiadas vueltas, confesó: “Yo voy a invitar a la gente más íntima, a la gente que está en mi día a día, que me quiere, que me tira buena energía y que me acompaña. También habrá invitados de Manu, su familia...”.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Ahora cabe esperar para descubrir más detalles de lo que será la boda del año.

Nicole Neumann reveló cómo fue el momento en el que conoció a Luca, el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Nicole Neumann y Fabián Cubero ya llevan seis años separados luego de una gran relación que tuvo hijas como fruto del amor que después llegó a su fin. Esta vez, la modelo habló sobre el momento en que conoció al pequeño hijo que su expareja tuvo con Mica Viciconte.

La ex Combate fue mamá por primera vez junto a Fabián Cubero. Luca es el nombre que eligieron para bautizar a su pequeño, el cual nació hace nueve meses.

Hace poco, Santiago Riva Roy, reportero de Socios del espectáculo, pudo contactarse con Nicole Neumann y ella habló sobre el casamiento que planea donde dará el sí en el altar junto a Manuel Urcera y también cuando conoció al pequeño Luca.

Luca cubero, el hijo de Mica y Fabián

Antes de terminar la charla con Santiago Riva Roy, la rubia tuvo que responder ante la consulta de si tuvo la posibilidad de conocer al hijo de Fabián Cubero, teniendo en cuenta que es el hermano menor de sus hijas. “Si, en un evento del colegio”, aseguró con muy poca buena actitud.

Esto sucede porque Neumann y Cubero nunca pudieron recuperar algo bueno de lo que fue su relación e intentan mantenerse lo más alejado posibles. A pesar de esto, ambos se encontraron en un evento colegial de las chicas y allí la blonda estuvo frente al bebé de Mica Viciconte.