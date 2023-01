Nicole Neumann cautivó con un total black que enloqueció a sus seguidores y resaltó sus curvas

Nicole Neumann viajó a España junto a sus dos hijas menores y su novio, Manu Urcera. Desde allí, en sus redes sociales mantiene a sus casi dos millones de seguidores al tanto de sus paseos, actividades y fotos sensuales que jamás duda en compartir.

En su cuenta de Instagram, la ex de Fabián Cubero publicó varias fotos demostrando que su figura sigue siendo espectacular.

Nicole Neumann

Nicole eligió un look totalmente negro, top, pantalón ajustado, cinturón y botas que remarcaron sus curvas y dejó enloquecidos a sus fanáticos.

Nicole Neumann y su total black.

La publicación en pocas horas superó los 12.500 “me gusta” y recibió halagos de sus seguidores. “Impresionante! Viciconte se quiere esconder debajo de la cama”, “La madre que toda hija quisiera tener” y “La más diosa del condado”, fueron algunos de los piropos que lanzaron a la modelo.

Nicole Neumann

Parada, con los brazos apoyaron sobre la pared, con su parte trasera hacia la cámara, Nicole sedujo una vez más.

Nicole Neumann lució sus largas piernas y mostró mucha piel con una pose poco sutil

Hace un par de semanas, desde Punta del Este, Uruguay, Nicole Neumann aprovechó para compartir bellísimas postales con muchas de las cuales levantó el calor por los trajes de baño que usa y modela desde la playa.

En su cuenta de Instagram, la modelo posteó un par de fotos y realizó una consulta a sus seguidores: “Color o bl&wh??”. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue la pose y el look que eligió Nicole.

Nicole Neumann y su atrevida pose.

La panelista lució sentada junto a una piscina, con sus piernas abiertas, vistiendo un short de jean, top strapless y blaizer blanco, con botas tejanas. Además, completó su atuendo con una pequeña cartera, con cadenitas.

La publicación recibió muchos me gusta y también, mensajes que dividieron las aguas, fueron por un lado de apoyo, resaltando su hermosura y por otro lado, criticando un poco su postura. “Y esa postura y las piernas ,me parece no es nada sutilmente bonito”, “Raro verte con las patas abiertas así !? Chau glamour”, escribieron algunos fanáticos.

Nicole Neumann

Además, otros lanzaron solo piropos y halagos: “UNA GRAN MUJER LUCHADORA BELLA Y GRAN MADRE.BRAVOO”, “Siempre espléndida Nicole, además de ser muuuuuuy bella, tenés rebuen gusto para vestirte...” y “Una belleza y las mejores piernas”.