Nicole Neumann posó con un top negro y jugueteó con sus poses desde España

Nicole Neumann comenzó el 2023 en Punta del Este, Uruguay, con su futuro marido Manu Urcera y sus hijas. Ahora, hizo otro viaje a España desde donde comparte casi a diario distintos momentos que está viviendo junto a sus dos hijas menores y su novio.

Así, en sus historias de Instagram, la modelo posteó una filmación donde jugueteó con la cámara. Con mucha sensualidad, luciendo un top negro y un maquillaje donde prevaleció el color rosa, la modelo sorprendió a sus seguidores.

Nicole Neumann desde España.

No hay dudas de que la modelo está entre las mujeres más hermosas del país; tiene 42 años y acaba de comprometerse con el piloto Manu Urcera, tras varios años de relación y un matrimonio más que culminado con Fabián Poroto Cubero, el padre de sus tres hijas.

Jésica Cirio sedujo con su top negro.

Así, sus redes sociales se transforman en testigo de muchos acontecimientos en la vida de Nicole. Con cada publicación ella logra cautivar con su belleza y cuerpo espectacular.

Nicole Neumann lució sus largas piernas y mostró mucha piel con una pose poco sutil

Hace un par de semanas, desde Punta del Este, Uruguay, Nicole Neumann aprovechó para compartir bellísimas postales con muchas de las cuales levantó el calor por los trajes de baño que usa y modela desde la playa.

En su cuenta de Instagram, la modelo posteó un par de fotos y realizó una consulta a sus seguidores: “Color o bl&wh??”. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue la pose y el look que eligió Nicole.

Nicole Neumann y su atrevida pose.

La panelista lució sentada junto a una piscina, con sus piernas abiertas, vistiendo un short de jean, top strapless y blaizer blanco, con botas tejanas. Además, completó su atuendo con una pequeña cartera, con cadenitas.

La publicación recibió muchos me gusta y también, mensajes que dividieron las aguas, fueron por un lado de apoyo, resaltando su hermosura y por otro lado, criticando un poco su postura. “Y esa postura y las piernas ,me parece no es nada sutilmente bonito”, “Raro verte con las patas abiertas así !? Chau glamour”, escribieron algunos fanáticos.

Nicole Neumann

Además, otros lanzaron solo piropos y halagos: “UNA GRAN MUJER LUCHADORA BELLA Y GRAN MADRE.BRAVOO”, “Siempre espléndida Nicole, además de ser muuuuuuy bella, tenés rebuen gusto para vestirte...” y “Una belleza y las mejores piernas”.