Nicole Neumann lució sus largas piernas y mostró mucha piel con una pose poco sutil

Nicole Neumann comenzó el 2023 en Punta del Este, Uruguay, con su futuro marido Manu Urcera y sus hijas. Así, la modelo aprovechó para compartir bellísimas postales con muchas de las cuales levanta el calor por los trajes de baño que usa y modela desde la playa.

No hay dudas de que la modelo está entre las mujeres más hermosas del país; tiene 42 años y acaba de comprometerse con el piloto, tras varios años de relación y un matrimonio más que culminado con Fabián Poroto Cubero, el padre de sus tres hijas.

Ahora, en su cuenta de Instagram, compartió una par de fotos y realizó una consulta a sus seguidores: “Color o bl&wh ??”. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue la pose y el look que eligió Nicole.

La panelista lució sentada junto a una piscina, con sus piernas abiertas, vistiendo un short de jean, top strapless y blaizer blanco, con botas tejanas. Además, completó su atuendo con una pequeña cartera, con cadenitas.

La publicación recibió muchos me gusta y también, mensajes que dividieron las aguas, fueron por un lado de apoyo, resaltando su hermosura y por otro lado, criticando un poco su postura. “Y esa postura y las piernas ,me parece no es nada sutilmente bonito”, “Raro verte con las patas abiertas así !? Chau glamour”, escribieron algunos fanáticos.

Además, otros lanzaron solo piropos y halagos: “UNA GRAN MUJER LUCHADORA BELLA Y GRAN MADRE.BRAVOO”, “Siempre espléndida Nicole, además de ser muuuuuuy bella, tenés rebuen gusto para vestirte...” y “Una belleza y las mejores piernas”.

Nicole Neumann y su jugada trikini snake print turquesa que casi no le cubre su delantera

Nicole Neumann en sus redes sociales es muy osada y se la juega por look muy sensuales. En este caso, lució una trikini snake print turquesa que dejó ver su vientre al aire.

“La calma que antecede a la tormenta??”, escribió como epígrafe de las fotografías en la que se muestra con una malla particular, con un escote cruzado que casi no le cubre sus lolas.