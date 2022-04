Fernanda Iglesias contó la delicada situación en la que Roberto Pettinato se tocó frente a ella

Fernanda Iglesias fue como invitada a LAM (América TV) y, en medio de la polémica por la vuelta de Roberto Pettinato a la televisión, la periodista contó que fue víctima de acoso cuando trabajó con el conductor, y hasta incluso se tocó delante de ella.

Si bien no es la primera vez que hace pública esta situación del pasado, dejó en claro que a ella no le afectó como a otras mujeres del medio, pero no negó que varias veces se sintió incómoda y no supo cómo actuar ante determinadas situaciones.

“Pettinato se masturbaba enfrente mío”, dijo Iglesias y dejó al estudio en absoluto silencio. Además, confesó que “acompañó” a muchas de sus compañeras que pasaron por las mismas situaciones, porque en verdad “eso pasaba, porque él es así”, sostuvo.

Sin embargo, admitió que en su momento no tomó dimensión de lo que le sucedía: “Lo que a mí me pasó fue horrible, pero me di cuenta mucho tiempo después”. “Yo me puse muy mal cuando me di cuenta que todas habían sido conductas inapropiadas”, confesó.

Asimismo, sostuvo: “Yo me puse a pensar qué hice en ese momento, si me paralicé y dije ´si me voy, qué pasa después´, entonces era un momento difícil que estaba sola con mi hija y si me quedaba sin trabajo me moría de hambre”, expresó sobre su situación económica que no le permitía tomar decisiones.

Fernanda Iglesias aseguró que Roberto Pettinato estaba obsesionado con ella

Luego puntualizó: “Hasta que en un momento dijo ´qué hace la gorda esa ahí sentada´ y fue ahí en donde yo dije acá me quedan los días contados y me terminaron sacando”.

Al escucharla, De Brito comentó: “Iban a trabajar con miedo” y en ese contexto, la artista expuso que nunca se le ocurrió hacer alguna denuncia al respecto, porque de alguna manera “estaba aceptando eso que pasó”.

Roberto Pettinato tiene varias denuncias públicas por acoso laboral.

Finalmente, contó que “él estaba obsesionado” con ella y que al aire le decía “te amo " y le mandaba mensajes a la madrugada también con un “te amo” y dijo que “se le permitía todo y él aprovechaba de eso”, porque en ese momento era un hombre que “tenía mucho poder”.