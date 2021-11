Felipe Pettinato reapareció públicamente tras su brote psiquiátrico ocurrido hace ocho meses

Hace unos cuantos años que Felipe Pettinato lucha contra sus adicciones y en marzo de este año estuvo internado en el Hospital Pirovano luego de ser diagnosticado con un “brote psiquiátrico agresivo controlado”.

Luego de este altercado, lo último que se supo del joven de 27 años fueron sus declaraciones en las que se sinceró respecto a su condición: “Bien, lo que yo tengo es una personalidad adictiva”, confesó en una nota para el medio Intrusos, en el mes de agosto.

Unos cuantos meses posteriores a esta entrevista, Felipe fue visto caminando por las calles de la ciudad de Buenos Aires en unas imágenes difundidas por Juan Etchegoyen para Mitre Live: “Ésta es la actualidad y la realidad de Felipe Pettinato a ocho meses de su brote psicótico”, comenzó diciendo el conductor.

“Se habló de sus adicciones y que estaba mejor. Se nota esta realidad buena que se confirma con una imagen que me acaban de pasar. Es del barrio porteño de Nuñez la imagen”, agregó el comunicador revelando el lugar por donde suele transcurrir el hijo del artista.

“Ahí lo ven, a ocho meses de su brote psicótico. En algún momento se había hablado de su enfrentamiento con la policía. Decían que se había atrincherado y que la policía lo había atacado. Ahí lo ven con barbijo aunque no sea obligatorio usarlo al aire libre”, describió Etchegoyen.

“Se lo ve bien. Me cuentan que es de hace minutos las fotos. Como no hay información ni imágenes hace rato, me parecía importante también cómo luce después de tanto tiempo. Le mandamos un abrazo a Felipe. Una imagen vale más que mil palabras. Recorriendo con todas las precauciones”, cerró el comunicador.

Luego el periodista recordó la dura lucha de Felipe por seguir adelante: “En su momento nos angustiamos muchísimo por su salud y escuchamos a Tamara, su hermana, con lo que estaba pasando pero nunca hubo mucha información sobre Felipe. Se supo hace un tiempo que volvió a trabajar con su papá en la radio”, expresó en referencia a “Genio o idiota” el programa radial de Roberto Pettinato, que se emite por Radio Pop de lunes a viernes de 13 a 16 y donde también trabajan sus otros hermanos, Tamara y Homero.