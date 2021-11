La China Suárez habría despotricado contra Paula Chaves tras el Wandagate: “Es una atrevida”

El mes pasado el mundo se hizo eco del polémico escándalo mediático conocido como Wandagate, luego de que Wanda Nara encontrara conversaciones de Mauro Icardi con Eugenia La China Suárez y que posteriormente se conociera que la actriz y el jugador tuvieron un encuentro en un lujoso hotel de París.

En el medio de tantas idas y vueltas, diversas personalidades opinaron del suceso, entre ellas Paula Chaves, amiga de Suárez, quien le habría puesto fin a su amistad debido a la actitud tomada por la artista en toda esta controversia.

Tras esta actitud, La China habría criticado en público a la modelo: “La relación se terminó totalmente. La semana pasada estuvo la China haciendo fotos o filmando un comercial en donde habló mucho. Se nota que no mide porque había productoras de Kuarzo que estaban ahí”, aseguró Yanina Latorre en “Los Ángeles de la Mañana”.

“El tema era fresquito y la criticó mucho. Criticó a Paula, dijo que era una mala persona, una atrevida, que no entendía por qué se había metido”, señaló la periodista de espectáculos. “Para mí Paula estuvo fantástica. La defendió a Zaira”, opinó la panelista de LAM, que luego cerró con dureza: “Dijo que se metió donde nadie la llamaba, que no tendría que haberla agredido ni haber tomado partido por Zaira”.

Por su parte, Ángel De Brito interrumpió y agregó: “Con Vero Lozano estuvo bien, negoció qué temas tocar y qué temas no en la entrevista, y dejó en claro de qué lado estaba. Oficialmente se terminó la amistad entre las dos”, sumó el conductor.

“Ella está enojada por el día en el que Paula fue con Zaira a verla a su casa que la encararon y la obligaron a mostrar el teléfono. Paula jamás criticó a La China. Es más, las veces que yo le pregunté me clavó y no me contestó. No quiere hablar y tiene derecho a tomar partido, pero Eugenia dice que es una desubicada y que no la va a perdonar nunca”, cerró Yanina, con dureza.