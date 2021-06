Tamara Pettinato contó que evalúan hacer un reality familiar y reveló cómo está su hermano

La familia Pettinato pasaba por un difícil momento a inicios de marzo, cuando Felipe sufrió un brote psiquiátrico en el que debió intervenir personal de la Policía de la Ciudad debido a su comportamiento violento. Pero recientemente fue su hermana Tamara quien sorprendió por las redes para el Día del Padre, cuando posteo un video donde se los ve a Roberto (padre), Felipe, Homero y ella almorzando juntos en un restaurante de Belgrano.

Por eso es que fue consultada en la vía pública por un móvil de Implacables y la conductora terminó revelando un dato que pocos sabían. “La pasamos bien, vi que algunos pusieron que nos peleamos, pero lo que pasó fue que papi llegó una hora y media tarde”, comenzó diciendo sobre el almuerzo que habían compartido juntos.

Fue entonces cuando reveló una noticia inesperada: “Ya vamos a hacer un reality porque, cada vez que subimos esas cosas, la gente me contesta que hagamos eso”. Al parecer, muchos de los usuarios de las redes quieren saber más sobre el día a día de su familia: “Lo que pasa es que somos muy intensos para un reality, pero ya lo vamos a hacer. La idea siempre estuvo, pero somos medio vagos. Nos hicieron una propuesta e hicimos un piloto, pero somos gente inestable y no me acuerdo qué pasó”.

La salud de Felipe

Sobre la salud de su hermano, Tamara reveló que ya desde hace un mes le habían dado el alta de Hospital Pirovano. “Felipe está bien. En realidad, no era tampoco la primera salida que hacíamos y hace más o menos un mes que ya está en la casa. Así que bien, tranquilo. Estuvo viniendo estos días a la radio, hizo un par de cosas. La verdad es que es muy talentoso”, explicó.

Sin embargo, el mediático ya ha hablado de su relación con la conductora en el pasado, especificando que “sólo tengo relación buena y presencial con mi hermana Tamara”, al resto de sus parientes los definió como “unos cobardes y mercenarios”.

Los hermanos tienen muy buena relación. Google

En el pasado, declaró en contra de su ex mujer y madre de su hija, sobre una actitud deplorable que tuvo: “Mi ex mujer, Sofía Colasante, me fue infiel, desde 2017 al 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino. Estoy enojado por la salud de mi hija. Está en manos de gente nefasta”. Sin duda, un reality de los Pettinato dejaría enganchado a al televisión a cualquiera.