Tamara Pettinato le dedicó un tierno mensaje a Felipe por su cumpleaños tras el brote psicótico

Tamara Pettinato suele mostrar un perfil contestario y rebelde, expresando opiniones fuertes sobre un determinado tema. Sin embargo, la hija de Roberto, decidió mostrar en las redes su costado más tierno y la razón es su hermano Felipe.

Internet

El joven cumplió 28 años y la ex panelista de Cortá por Lozano le dedicó unas emotivas palabras, a quien hace dos meses sufrió un brote psicótico y desde entonces no se supo más sobre su estado de salud.

“Feliz cumple niño sensible, amoroso y único @felipettinato. Agradezco tenerte en mi vida. You are not alone (No estás solo)”, escribió Tamara junto a una imagen de los dos hermanos sonrientes en Instagram.

El gesto de la hija de Pettinato, además, tiene un detalle: es que “You are not alone”, es una canción de Michael Jackson, el ídolo máximo de Felipe.

El brote psiquiátrico

A mediados de marzo, el hermano menor de Tamara había sido protagonista de un confuso episodio y tuvo que ser internado tras agredir a su madre y a su propia hermana.

A raíz de esta delicada situación, el imitador de Michael Jackson inició un tratamiento en un centro de salud para combatir las adicciones.

De hecho, su familia mantiene con hermetismo las novedades sobre su evolución y no trascendió si aún sigue internado en el nosocomio o si ya pudo regresar a su casa.

Tamara, cuando sucedió el incidente en el que su hermano intentó agredirla, había salido a criticar la actitud de algunos periodistas por exponer de más una delicada situación y familiar como la que atravesaron ellos.

Cuando sucedió aquel tremendo episodio, Felipe había sido intervenido en el Hospital Pirovano y según el psiquiatra que lo atendió, el paciente había sufrido un “brote psiquiátrico agresivo controlado”.

En su momento, la policía filtró la información a los medios y se supo que tanto Tamara, como su mamá Cecilia habían sufrido lesiones leves en sus brazos.

Indignada por la filtración de esa información, Tamara se había quejado en diálogo con Los Ángeles de la mañana: “Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios”.

“Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos”.