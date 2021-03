Reapareció Felipe Pettinato luego del brote psicótico y realizó una fuerte acusación

El programa “Los ángeles de la mañana” (El Trece) a cargo de Ángel De Brito fue el espacio televisivo que eligió Felipe Pettinato para aparecer luego de su brote psicótico sufrido a comienzos del mes.

A través de Whatsapp el hermano de Tamara Pettinato se comunicó con el conductor a fin de contarle cómo se siente y cuál es su estado clínico.

Como no podía ser de otra manera el excéntrico joven aprovechó el aire televisivo y acusó a su ex pareja y madre de su hija Sofía Colasante de haberlo engañado con su ex cuñado y ex de Tamara, Martín Moyano.

“Felipe Pettinato sigue internado, yo le pregunté cómo estaba y me dijo ‘Ya te voy a contar en estos días, pero por suerte estoy mejor. No me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida. Mi exmujer, Sofía Colasante, me fue infiel, desde el 2017 al 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y padre de mi sobrino”, comentó Ángel de Brito leyendo un mensaje del joven.

Luego el conductor mostró una foto de Felipe desde la clínica: “Estoy enojado por la salud de mi hija, que está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelentemente”.

Molesta con la situación Yanina Latorre exclamó: “Y después Tamara se enoja cuando los programas de espectáculos hablamos de su familia, no la entiendo…Ella habla de todo el mundo, se ríe de Maradona, de los audios, de la herencia, los muertos, de todo, pero le molesta que hablemos de su familia mediática”, insistió Yanina sobre Tamara Pettinato.

Para terminar el conductor dijo que Felipe irá a juicio contra su exmujer y exigirá la tenencia de su hija.