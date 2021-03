Felipe Pettinato tuvo un brote psiquiátrico y su hermana está furiosa porque se filtró la información

El viernes, se conoció públicamente que la policía intervino la casa de Felipe Pettinato ya que el joven atacó, teóricamente, a su hermana Tamara y a su mamá Cecilia Dutelli, como consecuencia de un “brote psiquiátrico agresivo controlado”.

Lo cierto es que la hija de Roberto Pettinato habló con “Nosotros a la mañana” para contar qué había sucedido y para expresar su enojo porque la situación llegó a los medios de comunicación. “Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios. Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos”, dijo la periodista en un mensaje enviado a Karina Iavícoli.

Además, la periodista del ciclo conducido por El Pollo Álvarez se refirió a la actualidad de Felipe: “Viene mal hace mucho tiempo y me imagino que la familia ya no sabe qué hacer. No es solo el tema de las adicciones, que él dice que no pero sí le paso eso, sino que pesa sobre sus espaldas una causa de abuso sexual de una chica que era parienta de la que, estimo, sigue siendo su pareja y la mamá de su hija de dos años”.