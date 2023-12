Enojado, Jorge Rial defendió al taxista que salió en un móvil de C5N y apuntó contra los periodistas que lo criticaron

Ayer por la mañana, un taxista de 73 fue entrevistado en el marco de un móvil de C5N y su aparición, signada de angustia e incertidumbre por las medidas económicas anunciadas por Luis Caputo, causó controversia en las redes sociales. Es que, al terminar su relato, el hombre fue captado por las cámaras riéndose. Tras ser duramente criticado, Jorge Rial salió en su defensa y explotó contra quienes dijeron que era un actor pagado por el canal.

Juan Bautista, el tachero que dialogó con la periodista del medio conocido por su militancia kirchnerista, expresó su incertidumbre sobre la complicada situación económica del país. “Esto es duro pero a mí lo que me preocupa es gente honesta, padre de familia que no puede dar una leche a sus hijos”, lamentó algunos segundos antes de romper en llanto.

“Me acuerdo del 2001, lo que había pasado cuando se armó el problema y en 30 minutos estaba copada la Plaza de Mayo. ¿Qué pasó para estar repleto en tan poco tiempo? Y después me di cuenta que había mucha gente que no tenía trabajo, para comer”, continuó el taxista.

Luego de agradecerle al canal por dejarlo hablar -y revelar que es un espectador habitual de C5N- Bautista se aleja entre risas y fue captado por las cámaras. Como consecuencia, un reconocido twittero antikirchnerista (@therealbuni) compartió el video en la red social X y escribió: “En C5N graban a un viejo llorando por las medidas de Milei. Después se empieza a cagar de risa y la mina le avisa que todavía lo están grabando y pide que corten”.

El relato al desnudo.

Esto hicieron durante el gobierno de Macri.

"Producen" un móvil con total impunidad.

Así destruyen al periodismo.

La propaganda a favor de Cristina ahora se convierte en terrorismo mediático. https://t.co/DPIixVONR1 — Luis Gasulla (@LuisGasulla) December 14, 2023

La publicación o fue reposteada momentos más tarde por el periodista Luis Gasulla, quien acusó al canal de “producir” un móvil “con total impunidad”. A él se sumó Jonatan Viale, quien agregó: “Che, avísenle al extra que estaba al aire”.

Che, avísenle al extra que estaba al aire !!! 😅 https://t.co/k0ozahV3g1 — Jonatan Viale (@JonatanViale) December 14, 2023

La explosiva reacción de Jorge Rial contra los periodistas que acusaron de actor al taxista

Tras los tweets de los periodistas, el propio presidente de la nación, Javier Milei, reposteó la publicación de Gasulla. Ante esto, desde C5N cuestionaron al mandatario al preguntarle “en dónde queda la libertad de expresión si la gente que sufre no puede expresarse y contar su padecimiento. No son actores, son argentinos y argentinas que padecen el ajuste”.

Quien también se pronunció desde el propio canal fue el conductor de Argenzuela, Jorge Rial.

En el programa emitido ayer, Rial aclaró que “C5N desde siempre va a reflejar la realidad, que desde años la clase baja y media la está pasando mal. Parece que molesta eso, y le molesta a los colegas. Y yo, la verdad, estoy harto de que los periodistas gasten a otros periodistas o a trabajadores”.

“Esta vez le tocó a Agustina Peñalva”, siguió, “que salió a la calle y encontró a un tachero. Él empezó a hablar y de pronto se quiebra. Esto terminó siendo usado por el periodismo militante de Macri-Milei para hablar de ‘extras’, para decir que este hombre es un ‘extra’.

“Es un tipo al que teóricamente le pagamos para que hiciera lo que hizo. Es degradante, primero porque eso es cagarte en el dolor de la gente, es falta de empatía”, prosiguió el conductor con notable enojo.

“(También) es tirarte contra un colega. Jonathan Viale, Gasulla que fueron quienes (criticaron), si tienen tanto huevo tirense contra los poderosos. Miren a sus jefes, muchos de ellos entraron en esta deuda que asumió el Estado. Pero ellos no les preguntan, prefieren meterse con la gente común: con un tachero o con una periodistas”, acusó tajante Rial.

“Ponen en duda el testimonio de un tipo de 73 años que dicen que ‘se ríe y llora’. Así estamos, porque no sabemos para dónde ir. La verdad Jontatán, esta debilidad por meterte con los laburantes es de mierda, no está bien. Estás cagandote en el laburo de una compañera y en el dolor de una persona “, concluyó con dureza.

