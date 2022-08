El hijo de Piñón Fijo volvió a hablar y aclaró que las internas con su padre “no tienen que ver con el dinero”

La interna familiar de Piñón Fijo parece no terminar. El famoso payaso cordobés salió a hablar en las últimas horas, pero poco dijo sobre el tema, lo que generó aún más incertidumbres luego de que sus hijos, Sol y Jeremías, hablaron a través de sus redes e hicieron referencia a “maltratos” y “violencia psicológica” de parte de su padre.

Las palabras de los jóvenes animadores infantiles abrieron otros aristas y se dijo que las peleas con su padre, Fabián Alberto Gómez -conocido artísticamente como Piñón Fijo-, podrían estar relacionadas a temas de dinero. Sin embargo, Jeremías volvió a hablar y aseguró que lo económico no era un problema, ya que ellos rehicieron su carrera lejos del payaso más querido del país.

Piñón Fijo dio una conferencia de prensa y se refirió al tema y si bien fue escueto, dejó en claro que no hablaría de un tema serio vestido de payaso. Y en la misma declaración, dijo que “ama a sus hijos y nietos”, lo que molestó a Sol y Jeremías, ya que aseguran que lleva tiempo desaparecido de sus vidas.

“Voy a pensar tranquilo cómo dar una respuesta clara. Hay una parte dolorosa, hoy en día es fácil acusar de maltrato, violencia y omitir decir claramente la verdad te deja parado en el lugar de cosas muy serias”, dijo el animador infantil.

“Esas cosas no las voy a hablar como Piñón. Ya veré qué medidas tomo. Es medio bizarrro y patético que un payaso esté hablando de cosas demasiado serias… A mis hijos los amo, a mis nietos los amo, nunca haría nada para hacerles daños, pero bueno, la vida tiene una dinámica que no siempre uno la maneja”, concluyó el payaso.

Jeremías Fijo fue contundente al referirse a la falta de muestras de afecto de parte de su padre

En Intrusos hablaban del tema y comentaban las palabras del artista. Incluso, hicieron referencia que se podría tratar de un problema de dinero, lo que el propio Jeremías Gómez se encargó de desmentir con un contundente mensaje.

El joven le envió un mensaje al periodista Pablo Layuss refirió a las declaraciones en conferencia de prensa de su papá. “Vos sabés perfectamente cómo me estoy rompiendo el lomo trabajando incansablemente para tratar de formar mi propio camino sin pedirle nada a nadie. Recuerdo que me has felicitado por eso. Me sorprende que hablen de ‘mucho dineroi”, fueron sus primeras palabras.

Rompió el silencio la ex mujer de Piñón Fijo y apoyó a sus hijos

En tanto, arremetió: “Mi hermana y yo lo único que hubiésemos querido en estos tiempos de tanta tormenta es que ese ‘yo amo a mis hijos’ que dijo en ‘conferencia de prensa’, lo haga puertas adentro, levantando el teléfono, tocando una puerta. Te juro que con algo tan simple como eso, se solucionaban todas las diferencias”.

“Porque el amor hacia él siempre estuvo más allá de todo. Por eso también lo supimos perdonar”, confesó el hijo de Piñón Fijo.

Y por último, aclaró que en esta pelea familiar nada tienen que ver las cuestiones monetarias. “No hay ningún tema de dinero. Tenemos la dignidad y las ganas suficientes para ganarnos la vida por nuestros medios. Como lo hicimos siempre... aunque muchas veces no se haya valorado”, concluyó.