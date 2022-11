Piñón Fijo reapareció en los medios y habló sobre su conflicto familiar: “Tengo mucha esperanza”

Agosto fue un mes para el olvido para Piñón Fijo. Se dió a conocer una interna famliar muy importante que no le permitió conocer a su último nieto. Hoy, algunos meses después, habló al respecto.

Fabián Gómez, como figura en su documento de identidad, se separó de Karina Suárez y luego perdió absoluto contacto con sus hijos Sol y Jeremías. Esto llevó a que el payaso no pudiera tener ningún tipo de contacto con su nieta Luna y no conocer a León, el segundo hijo de Sol.

Piñon Fijo payaso . (José Gabriel Hernández / La Voz)

En varias oportunidades, tanto Fabián como sus hijos expresaron sus palabras a través de las redes sociales. En la última ocasión, él dijo: “Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, búsquedas, reencuentros, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas. Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea”.

Este día jueves, Piñón reapareció en los medios de comunicación con una entrevista que dio a Canal 12 de Córdoba, y que luego fue replicada por Socios del Espectáculo. En esa charla, Gómez se sinceró y comentó: “Cuando se entrelazan historias y caminos de vida que tienen que ver con seres que uno ama, uno también tiene que aprender a esperar y tratar de ser cauteloso para no dañar al otro”.

Algunos minutos después, con una mano golpeando su pecho, Piñón confesó: “El amor está ahí. Está acá: para los nietos está acá”. “Cuando me abran la puerta, me van a tener que frenar. Pero, mientras tanto, respeto, cariño...”, agregó Piñón Fijo.

A lo largo de la charla, el payaso dio algunos detalles que sólo el sabe al respecto. “Lunita”, como llama a su nieta, es más que eso y llega a ser una amiga según él. “Teníamos una relación de amigos. Tengo mucha esperanza de que se va a recuperar el vínculo, tarde o temprano”, detalló.

Por otro lado, habló de León, el único nieto que aún no logra conocer: “A Leoncito no lo conozco, pero también tengo esperanza de encontrarme con ellos y poder contarles, según mi visión, qué pasó”, dijo Gómez.

Para terminar, Fabián Gómez expresó que, mientras tanto, hay que defender la sanidad. “La obligación que a uno le queda es estar parao, como dice la canción de Rubén Blades. Estar de pie y listo para ese abrazo”, concluyó.