Piñón Fijo habló y deslizó que llevará a sus hijos, Sol y Jeremías, a la Justicia: “Ojalá que pronto”

Los problemas entorno a la familia de Piñón Fijo están lejos de resolverse en buenos términos. Al menos eso dio a entener el propio animador infantil en la cuenta oficial de Instagram del payaso donde, sin mencionarlos, deslizó que llevará a sus hijos Sol y Jeremías Gómez a la Justicia.

Fabián Gómez, conocido artísticamente como Piñón Fijo, pasó en limpio los shows de los próximos días y fue polémico al referise al conflicto que lo tiene como protagonista. Es que los problemas del artista con sus hijos complicaron su situación laboral, y sufrió la postergación y la cancelación de algunas presentaciones, como ocurrió con el espectáculo del Día de la Niñez que le cancelaron en Maipú, Mendoza.

Ante esta situación, ahora es él quien quiere llevar la interna familiar a instancias legales y expresó su deseo de que esto sea “pronto”. En tanto que su hijo, aseguró que por el momento no hablarán del tema y que seguirán “puertas adentro”.

El animador publicó el “Estado de nuestros vuelos en agosto”, así se refirió al estado de sus show para lo que queda de mes y compartió una imagen en la que pasó en limpio qué presentaciones fueron canceladas, las que pintó en rojo, cuáles postergadas (amarillo) y con el verde identificó a cuáles asistirá.

Piñón Fijo picante en redes.

“Ante constantes cambios en nuestra agenda y las preguntas sobre el estado de situación de cada show, aquí va un cuadro provisorio sobre el tema”, explicó y dejó entrever que las acusaciones que hicieron públicas sus hijos afectaron su situación laboral.

“Calculo que cuando deje de ser una acusación mediática el tema de mis maltratos y humillaciones crónicas y todo pase a la Justicia (ojalá pronto) la agenda se teñirá de rojo -cancelados- o verde -en horario-, según las pruebas presentadas”, sostuvo.

Piñón Fijo, su ex y sus hijos en su contra.

Los hijos de Piñón Fijo no lo reconcen como padre

El periodista de espectáculos, Juan Etchegoyen, habló en su programa MitreLive y dio a conocer una dura versión sobre el desenlace de Piñón Fijo y sus hijos, quienes no tendrían ningún tipo de relación.

“Me cuentan que si bien Piñon pidió disculpas públicas a sus familiares, ellos no estarían pensando en perdonarlo, sentirían que todo tiene un límite y que ya no lo sienten su padre, no lo reconocen así y hasta ni siquiera lo llamarían así”, comenzó.

“Es durísimo esto que te cuento porque todos deseábamos que el final de este tema sea con final feliz pero al parecer está todo peor que nunca”, explicó el conductor.

Además, deslizó que resolverían todo a través de sus abogados: “Los hijos de Piñón están aconsejándose porque quieren ir a fondo me cuentan y él está anímicamente muy mal por no poder ver a sus nietos, todo parecería que podría terminar en la Justicia”.