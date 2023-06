Sol, la hija de Piñón Fijo, rompió el silencio y habló sobre el polémico enfrentamiento familiar

Sol “Fijo”, la hija mayor de Piñón Fijo rompió el silencio y habló con el periodista de radio Mitre, Juan Etchegoyen, sobre la escandalosa disputa familiar que el año pasado tuvo trascendencia mediática, con denuncias cruzadas de todos los integrantes de la familia.

Según relató la artista infantil conocida como “Solcito”, y que parece haber desterrado el apellido “Fijo” de todos lados, el que empezó todo fue su papá, y que ella se vio obligada a salir a responder, dejando de lado su bajo perfil. “Ya hablé, no quise hacerlo en su momento pero no me quedó más remedio”, aclaró.

La hija de Piñón Fijo, explicó que lo hizo para cuidarse emocionalmente y de esa forma también cuidar a su familia. “Nunca quise exponerme desde ese lugar, hay gente que ha interpretado que yo he comenzado con mi carrera desde lo que pasó el año pasado en cadena nacional y no, hace seis años que me animé a emprender este camino de independencia”.

EL DOLOR DE SOLCITO TRAS LA PELEA CON PIÑÓN FIJO

“No quiero hablar más de ese tema, a cada periodista que me ha preguntado y a partir de lo que pasó el año pasado es inevitable la pregunta, no quiero ahondar y hay gente que me está mirando, mi mamá cuidando a mi hijo y la otra abuela también, no quiero ahondar en esos temas tristes, perdón pero no quiero hablar, siempre quise que esté puertas para adentro y me tuve que exponer y no me gustó”, confesó la artista.

Piñon Fijo junto a sus hijos, Jeremías y Sol / Instagram

Cuando el periodista le consultó sobre qué fue lo que la sostuvo durante ese duro momento, Solcito fue enfática: su familia. “Es en lo que me refugio todos los días, en Germán mi pareja, en mis hijos y en el equipo de trabajo que tengo, muy humanos, me siento muy orgullosa de la familia que construí, me sostiene y me apoya, es mi guarida”.

PIÑÓN FIJO Y UNA PELEA FAMILIAR IMPENSADA

El escándalo familiar de la familia “Fijo” empezó cuando Piñón publicó una foto de su nieta Luna con un mensaje que daba a entender que su hija no lo dejaba ver a su nieta.

Furiosa por haber utilizado una foto de la niña, Solcito salió a hablar y con un extenso mensaje aclaró que las cosas no eran así y que era el famoso payaso quien había desaparecido de la vida de su familia. Además, la animadora infantil, detalló algunas cuestiones íntimas que dejaban muy mal parado a Piñón.

Fuertes declaraciones de Sol Fijo. (Instagram @solcitofijo)

Hubo denuncias cruzadas de maltratos, ninguneos y de aprovecharse de la fama de uno para construir las carreras de los otros. Sus hijos habían trabajado muchos años junto al payaso, pero habían dado un paso al costado para armar sus propios caminos.

La ex mujer de Piñón también salió al cruce y el panorama para el payaso era cada vez más negro. Todo esto pasó cerca del día de la niñez y le costó caro. Piñón tenía previsto actuar en el departamento de Maipú, en nuestra provincia, y desde el municipio le bajaron el pulgar. Otras celebraciones hicieron lo mismo. Desde entonces, Piñón se mantiene en silencio y no ha hecho grandes apariciones públicas.

