Habló la ex mujer de Piñón Fijo y apoyó a sus hijos: “Desnaturalicemos el maltrato”

Piñón Fijo se convirtió en el nuevo protagonista de un escándalo mediático y cada día se suma un nuevo capítulo a esta historia. Sus hijos Sol y Jeremías lo denunciaron públicamente de maltrato intrafamiliar, luego declaró el mismo animador infantil y ahora salió a hablar su ex mujer.

Karina Suárez, la ex esposa de Fabián Gómez -Piñón Fijo- y madre de los jóvenes, se volcó a su cuenta de Instagram para alzar la voz y defender a sus hijos y nietos.

“Desnaturalicemos el maltrato”, se lee en la historia que compartió la mujer, una frase que primero publicó el Colectivo de Educación Inicial.

La ex esposa de Piñón Fijo rompió el silencio y defendió a sus hijos ante las denuncias de maltrato

La publicación llama la atención porque llegó poco después de que se conocieran las declaraciones que el animador infantil cordobés realizara en una conferencia de prensa, él trató de desmentir las acusaciones de sus hijos.

Piñón Fijo es acusado de maltrato intrafamiliar por sus hijos

El viernes pasado, en “Intrusos” comentaron que la familia del payaso cordobés reconocido en todo el país estaba distanciada, situación que salió a la luz pública tras una publicación de Piñón Fijo en la que se lo veía con su nieta y reclamaba verla.

“¡Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”, escribió junto a los llamativos hashtag: #derechonietos y #derechoabuelos.

Pablo Layus comentó que Fabián Gómez se había separado de su esposa por lo que se había distanciado también de sus hijos y nietos, Luna y León. Los internautas criticaron a los jóvenes que salían de gira con su papá pero ahora todo cambió.

Sol se volcó al mundo virtual para explicar que hace ocho meses que no ve a su padre, “es porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años”.

Remarcó que su idea es criar a sus hijos “en entornos sanos y alejados de violencia expresada en todas sus versiones, donde el respeto, la lealtad y la comprensión sean los pilares”.

Luego habló Jeremías y soltó: “No se queden con el título de que estamos enojados porque ‘papá se separó de mamá’. Hemos perdonado cosas realmente importantes, y lo seguiremos haciendo. Quizás la agresión se desvía para otro lado, como que todo lo que tenemos se lo debemos a él, que sin él no seríamos nadie. Eso siempre nos lo dejó en claro. Así que lo tenemos súper presente”.

Qué dijo Piñón Fijo sobre las denuncias de maltrato familiar en su contra

Frente a todo esto, Piñón Fijo no pudo evitar las preguntas al respecto en una conferencia y se limitó a decir: “Por el momento no voy a hablar, y menos de Piñón por respeto a los chicos que siguen este personaje. Lo único que hice, mi gran pecado y si hubiera sabido las consecuencias no lo hubiera hecho, fue subir a las redes un posteo diciendo que extrañaba a mi nieta”.

“Estas cosas serias no las voy a hablar como Piñón. Ya veré qué medidas tomo... Es medio bizarro y medio patético que un payaso esté hablando de acusaciones demasiado serias. A mis hijos los amo. A mi nieta la amo. A mis nietos los amo. Nunca haría nada para hacerles daño. Pero bueno, la vida tiene una dinámica que uno no siempre maneja”, sumó.