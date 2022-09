El Fan de Wanda contó una insólita situación con un perro por la que dejó de ser vegano y lo acusan de plagio

Mariano De La Canal se hizo famoso por ser el “Fan de Wanda Nara” y desde entonces su nombre se vincula con la mediática. Pese a que años después confesó que todo había sido armando con ella, el apodo en el medio ya le quedó y le será difícil despegarse.

Tras sus divertidas participaciones en el “Bailando por un sueño” como el máximo seguidor de la empresaria, Mariano se transformó en un influencer. Y, recientemente, se hizo viral una nota en la que cuenta la insólita situación por la que dejó de ser vegano y acusan que su respuesta es un plagio de una historia que contó una tiktokera.

“Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: ´Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde´. Entonces, me fui a comer una hamburguesa”, dijo De La Canal en una nota con Teleshow y el fragmento de la nota se viralizó.

El joven fue tendencia en las redes no solo por sus declaraciones, las que generaron risas y críticas de parte de los defensores del veganismo, sino también porque muchos aseguraron que había usado la frase de una joven tiktoker de España.

El fan de Wanda es muy sensible y llora cada vez que tiene un problema.

Fueron varios los usuarios que señalaron al “Fan de Wanda” por copiarle la frase con una que una española también se volvió viral hace un tiempo atrás. Se trata de Verónica López Rossell quien tomó trascendencia en mauo del 2019 a través del portal El Mundo Today.

Mariano De La Canal desmiente el plagio y asegura que un perro lo hizo dejar de ser vegano

Mariano De La Canal tomó trascendencia en las últimas horas en redes y portales. Tras haber sido acusado de plagio, el influencer aseguró que no le copió a la española e incluso bromeó con el hecho de que pusieron en duda sus declaraciones.

“Nadie se copia de nada. Quizás fue el mismo perro”, respondió entre risas en diálogo con Teleshow, el mismo medio al que le había brindado la entrevista. Y agregó: “No lo vi (el video de la tiktoker), pero es un poquito de humor, nada de tragedia”.

Teniendo oportunidad de desmentir su historia, por el contrario confirmó que fue el animal que lo mordió quien lo hizo volver a comer carne. “Es verdad (lo que le pasó con el perro), yo no miento”, aseguró.

Mariano de la Canal, el fan de Wanda Nara\u002E (Instagram)

“Lo del perrito lo cuento en el teatro también, y la gente muere de la risa, entonces lo tengo ahí, como otras historias que yo sé que pegan, y justo en esa nota se me ocurrió contarla, como un pase de comedia divertido. Pero yo no miento. Puedo exagerar, porque me gusta agregarle IVA a las cosas, pero nunca mentir”, agregó.