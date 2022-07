El entorno de Camila Homs asegura que Rodrigo de Paul quiso “limpiar la imagen de Tini Stoessel” con la nota

Rodrigo de Paul dio una sorpresiva entrevista este jueves en América Noticias, donde por primera vez habló en profundidad de su separación de Camila Homs y aseguró que con Tini Stoessel comenzó a salir cuando ya estaba separado, algo que no cayó bien en el entorno de la modelo.

En varios momentos de la charla con María Belén Ludueña y Guillermo Andino, el jugador intentó dejar en claro que no salía con la cantante cuando Camila estaba embarazada de Bautista, el segundo hijo de ambos. Incluso, dio una explicación sobre fechas que en redes y varios periodistas descreyeron.

La entrevista que dio el futbolista generó revuelo, sobre todo entre los familiares y amigos de Camila Homs. En diálogo con Gonzalo Vázquez, periodista de Intrusos, aseguraron que la nota fue con el fin de limpiar la imagen de Tini, pero le habría salido mal.

“Rodrigo vendió un cuento que no existe. Se mostró vulnerable y el ambiente del futbol es hostil con eso”, le dijeron al periodista. Y luego explicó: “Esta persona que me dijo esto lo conoce a él porque forma parte del círculo de Camila hace mucho tiempo”.

Camila Homs, enojada con las declaraciones de De Paul

“Quiso limpiar a Tini pero la gente no come vidrio. Todos sabemos lo que pasó”, leyó el panelista. Además, aclaró que en el mensaje que le enviaron dice claro que “en ese ‘todos’ está incluido el entorno, la familia de ambas partes”.

“Camila jamás va a decir algo de esto, se calló cosas peores por sus hijos”, continuó leyendo Gonzalo. Y sorprendió al revelar que a la modelo: “No le gustó que él hablara de las vacaciones con su novio y diera a entender que ella empezó su nueva vida antes”.

Las fotos de Camila Homs y su supuesto novio.

Fue entonces que Maite Peñoñori acotó por qué De Paul dio a entener eso en la nota: “Dicen tener pruebas que el romance de Camila y Charly empezó en diciembre en Punta del Este”.

“¿No es un montón todo? Que él cuente ciertos detalles que tienen que ver con la intimidad de la familia y también de ella, que ya ni si quiera es su mujer…”, agregó Flor de la V, quien seguía atenta las acotaciones de sus panelistas.

Rodrigo de Paul: “A Tini la conocí cuando me separé de Camila”

Se dijo que De Paul le había sido infiel a la modelo cuando ella estaba embarazada de Bautista, el segundo hijo de la pareja, que días atrás cumplió un año. Pero el deportista lo negó y aseguró que a Tini la conoció después, cuando ya se había separado.

“Cuando Cami estaba embarazada estábamos en una pandemia, Italia estaba totalmente cerrada, yo no la conocía a Tini, ella tenía su vida y yo la mía”, aclaró De Paul.

“Cosas que se pueden comprobar, yo no pisé Argentina, ella no pisó Italia de ninguna manera, cada uno tenía que estar encerrado. Camila y yo nos separamos en buenos términos”, explicó y agregó. “Fui a Argentina después de la pandemia para jugar la Copa América y fueron 45 días que estuvimos encerrados haciéndonos siete test por día para que no se filtre un positivo”, detalló el deportista.

Al final, reveló: “Yo a Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a conocer, a enamorar; Cami también después empezó a hacer su vida, los empezamos a rehacer nuestras vidas y fue una separación súper normal”.