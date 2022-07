Rodrigo de Paul rompió el silencio, habló de todo y aseguró: “A Tini la conocí cuando me separé de Camila”

Rodrigo de Paul habló por primera vez desde que estalló el escándalado de su separación de Camila Homs. Si bien el futbolista dio varias notas, fue en América Noticias donde habló en profundidad de la ruptura, de su relación con Tini Stoessel, de la Selección Argentina y del Mundial de Qatar 2022.

El jugador habló desde Madrid con María Belén Ludueña y Guillermo Andino, y sorprendió al desmentir varias de las noticias que circularon en el último tiempo entorno a su vida privada. Lo primero que hizo fue asegurar que a Tini la conoció cuando ya se había separado de Camila, una versión que circuló desde el primer momento.

“Nosotros (con Tini) estamos bien, felices, se dijeron muchas cosas lamentablemente erróneas”, comenzó el futbolista y así de alguna manera justificó su aparición en los medios para llevar un poco de calma a su familia, a la de Tini y a la de Camila.

Se dijo que De Paul le había sido infiel a la modelo cuando ella estaba embarazada de Bautista, el segundo hijo de la pareja, que días atrás cumplió un año. Pero el deportista lo negó y aseguró que a Tini la conoció después, cuando ya se había separado.

“Cuando Cami estaba embarazada estábamos en una pandemia, Italia estaba totalmente cerrada, yo no la conocía a Tini, ella tenía su vida y yo la mía”, aclaró De Paul.

“Cosas que se pueden comprobar, yo no pisé Argentina, ella no pisó Italia de ninguna manera, cada uno tenía que estar encerrado. Camila y yo nos separamos en buenos términos”, explicó y agregó. “Fui a Argentina después de la pandemia para jugar la Copa América y fueron 45 días que estuvimos encerrados haciéndonos siete test por día para que no se filtre un positivo”, detalló el deportista.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Al final, reveló: “Yo a Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a conocer, a enamorar; Cami también después empezó a hacer su vida, los empezamos a rehacer nuestras vidas y fue una separación súper normal”.

El jugador de la Selección Argentina habló del conflicto económico con Camila Homs y el Mundial

Además, se sinceró acerca de cómo tomaron en la pareja todo lo que se habló de ellos en el último tiempo: “Siento que me querían llevar a un lugar que no merezco, pero sobre todo a Tini, porque de última es una separación que tuve yo”.

“Nos separamos en buenos términos, después obviamente hay un tema económico que los dos decidimos dejarlo en manos de alguien que sepa del tema”, dijo el futbolista de la selección.

“Siempre para no seguir generando conflictos entre nosotros, porque al final lo más importante son nuestros hijos”, agregó.

Las fotos del festejo del cumpleaños del bebé de Camila Homs y Rodrigo De Paul.

“Esto es una separación, hay una demanda y nada más. Si esto fuera así mandamos gente a que demanden a otros jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo. Por ahí un día o dos días puede tener algo de repercusión pero es absolutamente incorrecto”, dijo.

Qué dijo De Paul sobre el nuevo novio de Camila Homs

Rodrigo De Paul remarcó durante toda la nota que con Camila Homs se separaron en buenos términos. Además, hizo hincapié en que así como él rehízo su vida, la modelo también está en pareja, de quien habló muy bien.

“Yo sé que está con una persona que superbien, que trata bien a mis hijos, que estuvo en el cumpleaños de Bautista, estaba mi familia, estaba el chico y todo superbien”, reveló para sorpresa de la audiencia.

“Los dos empezamos a rehacer nuestras vidas y fue una separación supernormal, como en cualquier pareja”, lanzó.

Rodrigo de Paul habló de la relación de Tini Stoessel con las mujeres de los jugadores

También, periodistas de espectáculos comentaron que Tini Stoessel no tiene buena relación con las parejas de los jugadores de la Selección Argentina. Sobre ese tema dijo tajante: “Se lleva súper bien, la recibieron súper bien en el cumpleaños de Messi”.

“Obviamente que yo quería estar por lo que lo quiero a Leo por estos años de relación. Fuimos forjando una amistad y vivimos cosas lindas. Ganamos cosas”, explicó el futbolista.

De Paul contó que “yo quería estar porque esta vez no nos tocó estar en la selección. Estaba en Miami justo y él me decía que estaba loco, cómo iba a viajar por un cumpleaños”.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en el cumpleaños de Messi

De Paul puso en dudas que Tini lo acompañe al Mundial de Qatar

El jugador puso en duda que Tini lo acompañe en Qatar: “No sé si va al mundial. También dijeron eso. Hace poco salió que yo le había pedido una casa. La verdad que eso está muy lejos de la realidad, no porque no lo desee. Me encantaría que me pueda acompañar en un evento así si es que voy, si es que soy convocado, pero ella la verdad es que tiene muchos shows”.

“Ella anda con la gira, no sé cuándo termina. Ale, el papá, se está recuperando. Me gustaría que pudieran ir porque tenemos una relación increíble. Con Fran, el hermano, que está acá en Madrid hablamos porque también quiere ir con los amigos. Me encantaría, pero todavía no tocamos ese tema. Sí va mi mamá y mi familia si es que estoy en la lista”, cerró Rodrigo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, súper enamorados