Camila Homs opinó tajante sobre la posibilidad de que Rodrigo de Paul no vaya al mundial por sus conflictos

Rodrigo de Paul se puede quedar afuera del Mundial de Qatar 2022 si no arregla con Camila Homs sus conflictos legales. Así lo aseguró el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por lo que no es ningún rumor que el futbolista debe dejar todo en orden si quiere viajar con “La Scaloneta”.

El centrocampista de la Selección Argentina está en riesgo de no poder ingresar a Qatar en contexto del Reglamento FIFA para casos de padres deudores de cuota alimentaria o en juicio por este ítem.

“Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA”, explicó Tapia al programa De acá en más (Urbana Play) que conduce Maria O’ Donnell.

Ante esta situación, Camila Homs opinó sobre la posibilidad de que su ex y padre de sus hijos, Francesca y Bautista, no juegue el mundial a fin de año y fue tajante al asegurar que no quiere perjudicarlo. Además, fue sincera y comentó que sabe lo importante que es para De Paul jugar el mundial.

“Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo cuanto antes, sé que es algo que él quiere un montón. Tenemos comunicación por nuestros hijos”, sostuvo Camila en diálogo con la prensa.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, súper enamorados

“Lo quiero es el padre de mis hijos y jamás quisiera hacerle daño ni que deje de hacer algo que es un montón para él, donde puso todos sus sueños”, expresó la modelo.

Además, le preguntaron sobre lo que le pidió a De Paul para llegar a un acuerdo, ya que se filtraron los montos y especificaciones. “Yo sé lo que pido y lo que me pertenece. De mí, públicamente, jamás saldría algo de eso”, sentenció.

Qué le pide Camila Homs a Rodrigo de Paul para llegar a un acuerdo

En las últimas horas, se difundió el pedido que Camila Homs le habría reclamado a Rodrigo de Paul en relación a la tenencia y cuota alimentaria de sus hijos, y el acuerdo parece estar lejos de concretarse.

Camila Homs opinó tajante sobre la posibilidad de que Rodrigo de Paul no vaya al mundial.

La modelo exigiría la impresionante suma de 30 mil euros por mes, además de mantener un departamento en Puerto Madero y renovar un vehículo 0KM cada dos años.

Además, pide que cuando le toque llevar a sus hijos a Europa, De Paul le dé 600 euros por día, pasajes aéreos en business cada 45 días además de hospedarse en un hotel 5 estrellas.