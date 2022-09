El apoyo de Pampita a Benjamín Vicuña por la muerte de su papá: “Siempre me trataron como a una hija”

Pampita Ardohain reaccionó al posteo de dolor de Benjamín Vicuña por la muerte de su papá, Juan Pablo, en el que informó la noticia.

La conductora y modelo comentó la publicación de Vicuña con unos emojis de una cara con una lágrima y un corazón blanco, que bastaron para expresar su tristeza.

La reacción de Pampita al posteo de Vicuña

Pampita se mostró en apoyo y acompañando a su exesposo y padre de cuatro de sus hijos -Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán-.

Luego, charló con LAM (América) y remarcó la personalidad y el rol de su exsuegro. “Es un momento muy triste. Acompañando por supuesto. Yo quiero mucho a toda la familia de Benjamín”, dijo.

“A mí me trataron siempre como a una hija, me cuidaron mucho porque llegué sola allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida, alegrías y tristezas”, destacó.

Después, agregó que está acompañando a sus hijos que aman mucho a su abuelo. “Es un momento en el que toda la familia nos abrazamos, nos cuidamos, nos respetamos, nos acompañamos”, concluyó.

El mensaje de Benjamín Vicuña por el fallecimiento de su padre

Ayer, Benjamín Vicuña confirmó la noticia a través de una publicación de Instagram: su papá, Juan Pablo, murió tras haber estado varias semanas internado.

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo”, comenzó diciendo.

“El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia”, escribió, junto a fotos de su padre.

Benjamín junto a Magnolia, su hija y su padre.

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, añadió.

Según trascendió en las últimas semanas, Juan Pablo estaba con respirador luego de sufrir una hemorragia intestinal muy fuerte.