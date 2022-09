Benjamín Vicuña despidió a su padre con un desgarrador mensaje: “Hoy abrazas a tu madre y a tu nieta”

Murió el padre de Benjamín Vicuña y el actor está atravesando uno de los momentos más difíciles. Juan Pablo Vicuña llevaba varias semanas internado y, pese a que tuvo varias mejorías, que le habían dado esperanzas a la familia, falleció este martes en Chile.

La noticia fue confirmada por el propio artista, quien hizo uso de sus redes sociales para desahogarse en uno de los días más tristes para él y para rendirle homenaje al hombre, que junto con su madre, le dio la vida.

El actor se caracteriza por escribir sentidas palabras, en forma de poema, para su familia. En diferentes oportunidades, lo ha hecho para con sus hijos y parejas, por lo que la muerte de su papá no fue la excepción para abrir su corazón.

Benjamín Vicuña despidió a su papá con un desgarrador mensaje.

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor… Veo que viene de familia”, comenzó el mensaje del actor para su papá.

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo”, siguió el escrito de Benjamín. Y cerró: “Elvis has left the building” y traducido al español: “Elvis ha dejado el edificio”.

Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña

Benjamín y su papá, Juan Pablo

Benjamín Vicuña se separó de Eli Sulichín, la mujer que conoció por Pampita

A la muerte de su papá, se suma la reciente separación de Eli Sulichín. El actor chileno se separó de su novia a quien conoció a través de su ex, Pampita, y la ruptura ocurrió en plena enfermedad de su papá, quien llevaba tiempo delicado de salud.

Fue Yanina Latorre quien en LAM (AméricaTV) dio la primicia y contó los detalles de la separación, la que habría sido en buenos términos.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichín.

Al parecer la causa habría sido la agenda de trabajo de ambos, los viajes a diferentes destinos por temas laborales y la diferencia de edad, que los encuentra en momento diferentes de la vida: él es padre de cinco chicos, de dos madres distintas, y ella no tiene hijos.

“Él no se la esperaba. El tema es que tiene vidas muy diferentes. Benjamín está laburando en Chile y ocupándose de su papá, que estuvo con algunos problemas de salud”, mencionó la rubia.

Fue entonces que la esposa de Diego Latorre resaltó que la ruptura tuvo que ver con una “incompatibilidad de agendas”. “No hubo una discusión. Hay diferencias de agenda. Ella viaja mucho”, añadió la “angelita”.

Sin embargo, Yanina Latorre no descartó la posibilidad de una reconciliación, cuando las cosas de ambos se acomoden. “No descartan volver a estar juntos”, concluyó.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichín