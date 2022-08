El drama de Benjamín Vicuña: dejó todo y se fue a Chile

Tras el anuncio de la visita de Pampita de LAM, Yanina Latorre aprovechó para contar el mal momento que está pasando Benjamín Vicuña a raíz de las complicaciones en la salud de su padre.

Luego del éxito de El primero de nosotros y en medio de su gran momento personal junto a su novia Eli, Benjamín Vicuña debió enfrentarse al golpe que supone saber que su papá no se encuentra para nada bien de salud, El actor tuvo que viajar de urgencia hacia Chile para atenderlo, dejando todas sus responsabilidades atrás.

Benjamín y su papá, Juan Pablo

El actor y ex de Pampita y la China Suárez, es fruto del matrimonio de Juan Pablo Vicuña Parot con Isabel Luco Morandé. Sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas 7 años. Su mamá se casó con Oussama Aboughazale, un empresario multimillonario de origen turco con quien formó una familia ensamblada y por quien Benjamín siente un especial afecto.

“Tuvo que viajar de urgencia a Chile, su papá no está bien. Ya estaba enfermo, estaba con respirador, pero empeoró y lo tuvieron que intubar”, explicó la panelista casi al cierre de la emisión de este lunes del programa conducido por Ángel De Brito.

“Él avisó que no iba a volver hasta que se solucione el tema”, agregó la mediática. Esto provocó malestar entre sus compañeros de la obra El método Grönholm. En la obra, Vicuña comparte escenario junto a Laura Fernández y Rafa Ferro. Al parecer, en la obra está todo mal y se habría levantado polémica por algunos chistes homofóbicos y comentarios transfóbicos.

“Simplemente no hay buena onda”, reveló Yanina Latorre acerca de la relación que mantienen Laurita Fernández y Benjamín Vicuña en el ámbito laboral. “Nadie te puede decir nada, no hay química, no hay onda. Nunca se vincularon, cada uno está en su camarín, no fluye”, añadió.

“Y la persona que me cuenta esto me dice que es verdad, que si observas la nota que nos dieron no hay onda, no fluye y no gustó cuando avisó que no podía ir”. La panelista se refiere a la última nota que dieron los actores y la actriz en LAM sobre el estreno de la obra.