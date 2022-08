Benjamín Vicuña no contuvo la emocionó y se quebró al ver fotos de sus hijos: “Son mi vida”

Benjamín Vicuña fue como invitado al piso de “Socios del Espectáculo” y habló de todo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. El actor chileno se mostró abierto a contestar las preguntas de los conductores y de los panelistas por lo que no se contuvo al mostrar su lado más sensible al hablar de sus hijos.

Lussich le propuso definir, desde su lugar de padre, a cada uno de sus hijos, frutos de su relación con Pampita y la China Suárez, mientras le mostraban en las pantallas las fotos de él con los pequeños.

Primero pusieron la imagen de Amancio, el hijo menor que tuvo con la China Suárez, a quien definió como su “regalón” por ser el más pequeño de sus seis hijos. Luego fue el turno de Magnolia, la mayor de esa relación, y de a poco se le fue quebrando la voz cuando mencionaba las cualidades de la pequeña.

Pero cuando pusieron la foto de Beltrán, ya no contuvo las lágrimas y no pudo seguir hablando. Fue en ese momento que el conductor pidió que fueran pasando las demás fotos por lo que el invitado había sido invadido por la emoción.

Durante las fotos de Benicio, Bautista y Blanca se mantuvo prácticamente en silencio y tuvo que tomar agua para continuar con la nota. “Es la emoción de amor más profundo”, dijo con la voz entrecortada.

Benjamín Vicuña y sus hijos.

“Son lágrimas lindas, se me cierra un poquito la garganta, son mi vida, me da como impresión verlos desde acá”, añadió el actor a quien se lo ve muy comprometido con su paternidad, pese a que está separado de las madres de sus hijos.

Benjamín Vicuña se sinceró sobre su rol de padre

Luego, confesó: “Trato de ser mi mejor versión, le dedico mucho tiempo y mucha reflexión”. Asimismo, sentenció: “Quizás por mí misma historia con mis padres, es algo que no sé si me siento bien o mal pero sí me ocupo y trato de ser lo más presente que puedo”.

El actor es oriundo de Chile, pero se instaló en Argentina donde armó sus familias y confesó que seguirá en el país, principalmente por ellos: “Vivo acá por mis hijos”.

El actor chileno sigue en Argentina por sus hijos.

Además, reveló que siempre quiso tener muchos hijos y cumplió ese sueño. “El otro día alguien en redes me mandó una entrevista en donde yo a los 20 dije que quería tener seis hijos o más”, contó el actor en televisión. Y si bien no faltaron las preguntas sobre si tendría ‘otro’, Vicuña optó por responder de manera ingeniosa: “No me cierro a que la vida me sorprenda”.