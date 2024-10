Benjamín Vicuña contó cómo viven sus hijos la separación entre Moritán y Pampita

Benjamín Vicuña habló sobre cómo sus hijos enfrentan la separación de Pampita y Roberto García Moritán. En un evento reciente, el actor chileno fue consultado sobre la ruptura de su expareja y explicó su postura ante la situación, donde destacó que su posición es la misma tanto en lo público como en lo privado. Vicuña reconoció: “La verdad es que son situaciones incómodas y dolorosas, eso es lo real. El resto hay mucho ruido, pero no me puedo hacer cargo ni mucho menos. Como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, es su vida privada, y yo de la mamá de mis hijos no tengo por qué opinar”.

Sobre cómo atraviesan la separación sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán, Vicuña comentó: “Mis hijos están bien, somos un equipo”. Confirmó que mantiene comunicación con Carolina: “Sí, por supuesto, es la mamá de mis hijos”.

Además, recordó cuando en los Martín Fierro 2023 le dedicó un premio a Pampita mientras Roberto García Moritán estaba presente: “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”.

En una entrevista con LAM (América), el actor reflexionó: “Es un tema delicado, me cuesta despegarme de una situación que sé por experiencia propia, todos los que vivimos una separación sabemos lo que es la intimidad, que ya es un montón... a eso sumarle el ruido exterior, el runrún, lo mediático, lo que dejan de decir”.

Vicuña enfatizó su compromiso con el bienestar de sus hijos, señalando: “Somos una familia y lo que ustedes ya saben. No tengo un rol más que acompañar en la crianza de mis hijos y ser un buen equipo, todo el resto es algo que no me corresponde”.

Respecto a su vida personal, añadió: “Sigo con mi trabajo, sigo con mis compromisos, sigo con mi novia. Estoy muy feliz. Trato de acotarlo y enviar la mejor de las ondas para que los verdaderos protagonistas puedan superar esto de la mejor manera”.