El emotivo mensaje de Benjamín Vicuña para su hija Blanca, que hoy cumpliría 18 años

En un conmovedor mensaje de amor y recuerdos, Benjamín Vicuña compartió en redes sociales sus reflexiones en el día del cumpleaños número 18 de Blanca, fruto de su relación con Pampita. Con sentidas palabras, el actor chileno describió a su hija que murió a los 6 años de edad.

Foto: Archivo Los Andes.

“Busco las palabras para celebrar el nacimiento. Las palabras son finitas, como las fotos. El recuerdo, la memoria y el amor, no”, son las primeras palabras de su posteo en Instagram acompañada con una imagen de Blanquita sonriendo y maquillada.

La foto de Blanca que subió Benjamín Vicuña a su cuenta de Instagram.

“Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser. Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron. No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron”, escribió sobre sus sentimientos más profundos.

Benjamín Vicuña junto a su hija Blanca. Foto: Archivo Los Andes.

“Hoy busco palabras y solo tengo emociones que trae el viento, ráfagas de amor en forma de recuerdos, escenas que existieron y otras que solo viven en mi cabeza. Busco la forma para elevar estas palabras, que puedan atravesar el tiempo. Busco saber más sobre tus pasos que dejaron huellas en la arena. Hoy escribo, sabiendo que el viento se llevara mis palabras en la arena, por lo mismo rayé algunas rocas con tu nombre”.

El sentido mensaje que compartió Benjamín Vicuña en su Instagram.

Vicuña concluyó su mensaje con unas palabras llenas de amor y nostalgia: “Te amo niña de los mares, de las profundidades. Feliz cumpleaños, Blanca”, cerró la publicación en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 3 millones de seguidores.

EL LIBRO DE VICUÑA SOBRE SU HIJA Y EL DUELO

El año pasado, el actor lanzó su primer libro llamado “Blanca, la niña que quería volar - 10 actos para conjurar el olvido”. Allí cuenta las vivencias del actor desde el fallecimiento de Blanca hasta su presente. “Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, resume el chileno en el libro.

Benjamín Vicuña presentó un libro recordando a su hija Blanca

“En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, agregó Vicuña acerca de cómo trató de sobrellevar su duelo personal.