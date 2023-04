Benjamín Vicuña, furioso porque lo vincularon con una compañera de trabajo y con la China Suárez

Benjamín Vicuña fue involucrado sentimentalmente con una compañera de trabajo y fue tajante al negar la relación con una uruguaya, de nombre Florencia, con quien lo vincularon. Además, negó haberse visto con la China Suárez, como deslizaron en algunos portales.

El actor regresó a la Argentina luego de haber pasado un tiempo en Uruguay, donde filmó su última película. Al arribar al país, se enteró que circulaban rumores de un nuevo romance y decidió salir a hablar, como pocas y puntales veces lo ha hecho.

Benjamín Vicuña en el rodaje de su última película. (Captura de pantalla)

A través de sus historias del Instagram, Benjamín escribió un descargo en el que aclaró cada rumor en el que quedó involucrado y se mostró visiblemente molesto con la situación.

“Paso por acá sólo para aclarar algo. Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación”, comenzó su escrito que compartió en forma de imagen.

“Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país”, dijo haciendo alusión a Florencia y a la China Suárez.

Benjamín Vicuña salió furioso a desmentir rumores.

“Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté a una supuesta novia que no existe”, agregó el artista chileno.

“No tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito”, cerró tajante y de esta forma aclaró que no está en pareja.

Benjamín Vicuña mostró su conmovedor homenaje a su hija Blanca

El actor chileno Benjamín Vicuña recordó una vez más a su hija Blanca, quien falleció hace más de 10 años tras sufrir una neumonía hemorrágica.

Como es habitual en él cada 8 de mes, el actor homenajeó a su hija de manera especial, creando un altar en su hogar con una foto de la niña y dos velas encendidas.

En su historia de Instagram, compartió la canción “Niña Bonita” interpretada por Dstance & Melissa Robles, para su hija que tuvo junto a Pampita Ardohain.

Por otro lado, Vicuña anunció recientemente que planea honrar a su hija a través de un libro que será “lo más personal” que ha hecho hasta ahora.

Además, considera que este libro podría servir como un “homenaje gigante” para su hija y también como un “salvavidas” para otras personas que hayan pasado por situaciones similares.