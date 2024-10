Aparecieron nuevos audios de la “infidelidad” de Moritán en medio del escándalo con Pampita

Este martes, durante el nuevo proprgama de streaming de la revista Paparazzi, se difundió un audio de Roberto García Moritán invitando a salir a una mujer llamada “Andre”. El exesposo de Pampita y exministro de la Ciudad no tardó en desmentir la actualidad del mensaje, aclarando que el audio data de 2017 o 2018, antes de conocer a Carolina “Pampita” Ardohain, y que por “Andre” se refería a la cantante argentina Andrea López, con quien no volvió a tener contacto.

Andrea López se hizo conocida en 2011 tras su participación en el Cantando y hoy en día es una figura en México, donde reside desde hace tiempo. García Moritán, en exclusiva para TN Show, explicó que el audio fue enviado durante su trabajo en Itatí, en el OPISU (Organismo Provincial de Desarrollo Social y Urbano).

El mensaje decía: “Hola Andre, buen día, estaba caminando por la Villa de Itatí, no quiero hacer analogías, ni nada, pero tenía ganas de saludarte, decirte buen día, agradecerte que hayas venido el otro día, me gustó mucho verte. (...) Espero verte dentro de poco... si tenés ganas hacemos algo”. Moritán aseguró que “el audio es cierto, pero es de 2017. (...) Nunca pasó nada, yo estaba supersoltero”. Además, expresó que su renuncia le permitirá dedicarse a su familia y enfrentar “cada mentira e infamia” difundida en su contra.

El escándalo entre Moritán y Pampita hasta ahora

Pampita habló con la prensa luego de su regreso de un viaje laboral en Chile, y evitó comentar sobre su reciente separación de García Moritán, con quien comparte una hija, Ana García Moritán. La modelo, con su habitual sonrisa, hizo algunas declaraciones y aseguró que su prioridad es cuidar a sus cuatro hijos.

Al llegar el pasado jueves por la tarde a Aeroparque, fue abordada por periodistas. Pampita, ante las preguntas sobre su separación, comentó: “No voy a hacer comentarios de eso. Trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos”. Reafirmó su decisión de no hablar del tema públicamente y descartó la posibilidad de presentarse en algún programa de televisión para discutir la situación. “Sepan entender, voy a tratar de no hacer comentarios de nada, es algo privado. No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado. Ojalá que ni ahora ni nunca, voy a reservar todo para mí”, explicó la conductora.