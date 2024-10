Cantando 2024: Una pareja menos y un abandono voluntario en la primera gala de eliminación

Este lunes y tras una semana de su vuelta a la televisión, en el Cantando 2024, una pareja del certamen de canto tuvo que abandonar el reality por decisión de público.

Antes de conocerse al dúo eliminado, Florencia Peña mostró el puntaje secreto de Flavio Mendoza para ver quiénes eran los participantes que quedaban sentenciados.

Nenu López y su partenaire Nell Valenti fueron los primeros sentenciados al no alcanzarle el puntaje. Matías Alé y Martu Scigliano; Agustín ‘Cachete’ Sierra y Marcia Rubido; Martín ‘Tony’ Coggi y Paz Gutiérrez; Josefina Pouso y Facu Magrane; Mimi Alavardo y Esteban Merdeni, Alicia Barbasola y Juan López también quedaron sentenciados.

Se llevó a cabo la primera eliminación del certamen.

Luego cada integrante del jurado tuvo que salvar a una pareja: Milett Figueroa se decidió por Pouso, Nacha Guevara por Mimi, Flavio por Barbasola y ‘Cachete’ Sierra, y Marcelo Polino por Alé.

Por lo tanto, la pareja de Nenu López y la de ‘Tony’ Coggi tuvieron que enfrentarse al temido teléfono para decidir a los primeros eliminados del ciclo.

Minutos antes de la medianoche, la conductora adelantó: “La pareja que se queda en el Cantando tiene el 66,7 % de los votos”. Instantes después, la presentadora anunció: “La pareja que continúa es la de Nenu López. ¡Felicitaciones!”.

“Yo estoy tranquilo porque lo que hicimos fue de corazón, porque trabajamos muchísimo por esto”, expresó el primer eliminado (junto a Paz Gutierréz) del certamen, Martín ‘Tony’ Coggi.

Una coach abandonó el Cantando 2024

Mimí Alvarado protagonizó un nuevo escándalo en el Cantando 2024 al expresar su malestar por la dinámica de trabajo con su coach, Eugenia. A pesar de haber sido salvada por el jurado, Mimi no pudo contener su frustración.

“No miento, y no pisoteo a nadie. Me sentí muy incómoda la primera gala; yo te respetaba mucho, en la previa te diste la vuelta y no me respetaste”, expresó la participante.

En respuesta a las acusaciones, Eugenia, la coach del equipo, se defendió en vivo: “Yo no me voy a dejar pisotear por nadie. Yo nunca elegí el tema y siempre me acoplé. Dije que si me quedaba iba a pedir el cambio de coach porque había favoritismo”. La tensión entre ambas creció a medida que la discusión avanzaba.

🔥 Mimí Alvarado FURIOSA con Nacha Guevera y con LOS COACHES



💬 "No me voy a dejar pisotear por nadie"



Cc #Cantando2024 por #AméricaTV pic.twitter.com/1ohDlNeUqm — América TV (@AmericaTV) October 1, 2024

Eugenia insistió en su profesionalismo: “No tengo favoritismo por las parejas que me tocaron; ensayo con los dos por igual. Vine a trabajar acá y siento que no llego tarde a los ensayos. No cancelé un ensayo hoy para ir a hablar mal de mí. Hasta acá llegó mi trabajo con esta pareja”.

Finalmente, la esposa del Tirri dejó claro que su tiempo en el programa había llegado a su fin, señalando que su experiencia con esa pareja se había vuelto insostenible. La situación dejó a los seguidores del show a la expectativa de lo que sucederá en los próximos episodios.