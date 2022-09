La China Suárez sorprendió con un sentido posteo para despedir al papá de Benjamín Vicuña

La China Suárez sorprendió con el gesto que tuvo para con Benjamín Vicuña. La actriz compartió un sentido posteo, dedicado especialmente al padre del actor chileno y el abuelo de sus hijos, quien falleció este martes en una clínica de Chile.

Juan Pablo Vicuña llevaba varias semanas enfermo e internado y este martes se supo la triste noticia. El actor compartió una foto de su padre de cuando era joven y le escribió unas líneas para despedirlo a través de las redes.

Y a los pocos minutos, la China Suárez compartió fotos y videos con su exsuegro y abuelo de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

La artista se había llamado al silencio ante la enfermedad del padre de su ex. Incluso, se dijo que como no tienen comunicación, ella no lo habría acompañado en este último tiempo como sí lo hizo Pampita.

Sin embargo, de las dos madres de los hijos de Benjamín Vicuña, Eugenia fue la primera en expresar públicamente el dolor ante la pérdida del abuelo de los niños, a quien recordarán por siempre como el “tata loco”.

La China Suárez le dedicó un tierno posteo al papá de Benjamín Vicuña.

Emotivas palabras de la China Suárez para el padre de Benjamín Vicuña

La China Suárez compartió en Instagram un mensaje que sorprendió a sus millones de seguidores, ya que la relación con Benjamín no terminó en bueno términos.

“Recuerdo el día que te conocí, “eri más linda que el sol” y me conquistaste”, escribió la China al comienzo de su posteo en el que puso un video de Benjamín y su padre junto a Magnolia disfrutando en la pileta.

También, compartió una imagen de Juan Pablo cuando era joven y otra de ella junto al hombre, de cuando estaba en pareja con Benjamín.

“Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa”, siguió el mensaje de Eugenia.

“Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el “Tata loco”. Para siempre”, cerró la actriz.