Diego Ramos habló de la renuncia de Jorge Rial que lo dejó sin trabajo: “Fue un programa muy fallido”

Pasó tiempo desde que Jorge Rial renunció a “TV Nostra”, incluso él ya está al frente de otro programa por la pantalla de C5N. Sin embargo, en su momento dejó sin trabajo a algunas figuras que trabajaban con él, como Diego Ramos, quien por primera vez se sinceró sobre cómo vivió la renuncia del conductor.

Rial comunicó al final del programa que era la última emisión y sus panelistas se enteraron de esa decisión un rato antes de que comenzara el ciclo, por lo que les cayó como una “balde de agua fría”.

“No tengo una mala relación, si lo cruzo lo saludo. A Rial no lo conocía antes ni lo conozco ahora, no tenemos relación más allá del programa. La verdad no fue el momento más lindo de mi vida ni agradable, pero en su momento lo entendí, aunque no estuve de acuerdo”, dijo en diálogo con Pablo Montagna en Radio Rivadavia.

Rial dejó sin trabajo a tres panelistas. (Fotogramas TV Nostra)

Y agregó: “Fue un programa muy fallido, nunca supe qué sucedió. Nos convocaron a una reunión en la oficina de Rial y llegué tarde. Ahí supe que no iba más el programa. Perder el trabajo es feo”.

Luego, el actor habló sobre su participación en “La Puta Ama”, el programa que conduce Florencia Peña por América TV. El ciclo es muy criticado desde su debut y no llega a los números que esperaban, por lo que opinó al respecto.

“Opino mucho y acepto todas las críticas, sobre todo las que son dichas con ganas de que la cosa cambie y mejore; las críticas violentas o valorizantes con juicios de valores equivocados no las escucho”, enunció el artista.

Jorge Rial y Luis Ventura juntos por primera vez tras años enemistados

Jorge Rial y Luis Ventura fueron sin duda la dupla que por años hizo temblar la farándula argentina, pero en 2014 una escandalosa pelea terminó con su amistad de años. El tiempo hizo lo suyo y la calma parece haber llegado a la vida de los periodistas, quienes se tomaron un café como en los viejos tiempos y retrataron ese momento que hizo estallar las redes.

El exconductor de Intrusos contó a través de sus redes que se encontró de casualidad con su exsocio y padrino de su hija, Morena Rial. Y, lejos de dejar pasar la situación, aprovecharon la jugada del destino para pedirse disculpas y ponerse al día sobre sus vidas.

“Y algún día se iba a dar. Nos reencontramos con @luisventurasoy de pura casualidad. Las cosas de la vida”, escribió sorprendido Rial sobre cómo se dio el encuentro con su colega y amigo de tantos años.

Jorge Rial y Luis Ventura, reconciliados

Según contó, Ventura había salido de hacer Intrusos y él compraba libros cuando se encontraron, sin planificarlo. “Charlamos como lo hacíamos ayer nomás. Hablamos. Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general”, resumió el encuentro el periodista.

Y luego confesó que le es “imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este. Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando”.