Luis Ventura hundió a Jorge Rial al revelar un escandaloso secreto sobre sus manejos en Gran Hermano

Ya quedó más que claro que la gran amistad que en algún momento existió entre Luis Ventura y Jorge Rial es cosa del pasado. Ambos fueron socios, una dupla exitosa y muy buenos compañeros, pero eso terminó hace años y este miércoles el presidente de APTRA lanzó duras acusaciones contra el conductor.

En un móvil de LAM, Jorge Rial apuntó contra los Martín Fierro y aseguró que todo está arreglado. Según el conductor de “Argenzuela”, el canal que transmite se queda con cierta cantidad de premios y puso en dudas, una vez más, la transparencia de los premios.

“Los premios siempre son repartidos y todos contentos. Sí tiene que haber un premio para los programas de espectáculos. Ahora que no estoy yo lo tendría que hacer. De verdad lo digo. En APTRA me odian. Hay que hacerle un psicotécnico a los socios, la mitad no lo pasa”, lanzó Rial.

Esta no es una situación nueva, ya que desde hace años Jorge Rial sostiene que los premios Martín Fierro están arreglados. Pero ante las nuevas declaraciones de su examigo y compañero, Ventura puso en evidencia al conductor por sus manejos en Gran Hermano.

“¿Se acuerdan lo que hacía con Gran Hermano que ponía los nombres a dedo para que lleguen a la final los que le convenía? Eso lo he escuchado yo. ‘Sacá a esta y poné a la otra’”, dijo Ventura furioso para ensuciar a Rial.

Fue entonces que De Brito quiso saber si Marianela Mirra ganó gracias a Jorge. Y Luis plantó dudas con su respuesta: “¿A vos qué te parece? Yo te lo pregunto a vos”.

“Había conveniencias, cosas… No estamos hablando de una elección, estamos hablando de un programa donde hay que buscar los mejores beneficios, el mejor rating y la

mejor recaudación”, cerró el presentador de Secretos Varaderos, sin filtro.

Jorge Rial dejaría Gran Hermano

Rial tildó a Ventura de su “ex despechada”

Tras las declaraciones de Ventura, buscaron nuevamente a Jorge Rial y en diálogo con Clarín expresó: “¿Qué dijo Ventura? No tengo idea. Cero idea, pero cualquier cosa que haya dicho Ventura es fácil de desmentir”.

“Pero no sé, la verdad a mí me divierte todo esto. No tengo la más puta idea de lo que dijo, no le sigo la carrera a Ventura”, agregó en su primera reacción.

“Así que nada, pero nada... Si quieren cuéntenme por lo menos lo que dijo para divertirme un rato. Igual en un ratito entro a la radio, así que no tengo tiempo de nada”, contunuó sin darle mucha importancia a las palabras del periodista.

Rial y Ventura

“El gordo está loco. Es mi ex despechada”. Y antes de dar por terminada la nota, cerró: “Lo quiero al boludo. Igual si la fuente de su información es la misma que dio por muerto a Cacho Fontana me inclinaría más por dudar”, cerró picante.