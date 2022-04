¡Sincericidio! Luis Ventura confesó que casi atropelló con su auto a Jorge Rial

Luis Ventura contó el llamativo suceso que vivió junto a Jorge Rial hace unas semanas. El periodista de espectáculos reveló que estuvo a punto de atropellar con su auto a su ex amigo y compañero de ‘Intrusos en el espectáculo’, quien según Ventura “puso cara de fastidio”. Además, Luis dijo que prefirió irse y no quedarse a hablar con Rial.

Luis Ventura contó, en su programa ‘A la tarde’ por América TV, los detalles del día que casi atropella a Jorge Rial con su auto. El hecho sucedió dos o tres sábados atrás y para Ventura fue “una cosa cotidiana”, que le “pasa con ciclistas, motoqueros y con peatones”.

“Yo me voy a la 1 del canal, acelero por Fitz Roy derecho hacia Cabrera. Esa esquina es muy oscura y yo, después de los programas, tenía los ojos hechos dos huevos fritos. Venía a una velocidad rápida aunque no desbordada. Cuando voy a doblar, en el parante veo el rostro de una persona. Como estaba bien empilchado lo vi, con un ambo oscuro y chaleco. La camisa clara lo salvó porque si no hubiese seguido derecho y lo hubiera tirado para arriba” empezó contando Luis.

Ventura explicó que frenó, y que lo primero que se le cruzo por la cabeza fue “bajar el vidrio para mandarlo al rábano”, ya que “él invadió lo que sería la línea del auto”. Además, Luis agregó que sabe que “aunque siempre la prioridad la tiene el peatón, pero yo llegaba con amplia anticipación a la esquina”.

“Y cuando miro, las mismas luces del coche iluminan el rostro de la persona” añadió el periodista. Luego, contó que se miraron y él lo reconoció a Rial. “Cuando vi quien era dije ‘Si me freno nos vamos a quedar hablando’. Puso cara de fastidio. Esto fue muy rápido, fue una cosa de segundos. Creo que no se dio cuenta que era yo” aseguró.

Ventura actualmente dirige al club de fútbol Victoriano Arenas de la Primera C

Para terminar, Ventura reflexionó: “Mira como es la vida, porque pude haber terminado en una comisaría o Jorge en un hospital. ¡Todo lo que hubieran publicado y dicho del incidente!”.

Jorge Rial dio su palabra en LAM (Los Ángeles de la Mañana) y contó cuál fue su reacción a casi ser pisado con el auto por Ventura. “Me asuste, si lo reconocí, me hizo cambio de luces” dijo Jorge. Luego, en tono de broma, agregó: “Logré tirarme sobre el cordón y salvé mi vida”.