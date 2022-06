Jorge Rial habló tras firmar el divorcio con Romina Pereiro

Finalmente, Jorge Rial y Romina Pereiro se divorciaron de manera legal después de haberse casado en el año 2.019, según confirmó Ángel de Brito en su perfil personal de Twitter en horas de la tarde de ayer, según Gente.

El conductor de LAM, escribió en la red social del pajarito: “Hoy firmaron el divorcio. Todo acordado y rubricado”. Hace unos meses, en marzo de este año, Jorge Rial había confirmado que se separó de su ahora ex mujer, Romina Pereiro.

El tuit de Ángel de Brito sobre el divorcio de Jorge Rial y Romina Pereiro.

“Efectivamente estamos separados con Romina... fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente”, dijo en ese entonces el periodista ex Intrusos tras dar la noticia.

En aquel momento, Rial admitió que no veía posibilidad de una reconciliación. “Hoy parece definitivo... no lo sé. Es esto hoy y hay que asumirlo. Y es doloroso”, remarcó delante de las cámaras.

Luego de la confirmación, en horas de la tarde, Rial habló con LAM y dijo que su estado civil oficial es el del divorcio: “Recién me mensajeé con Romi y me dijo que algunos lo sabían. Efectivamente y lamentablemente firmamos los papeles de divorcio, lo digo con pena y no con alegría, ella también. Es algo feo... no significa nada, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero era necesario por el bienestar nuestro mental, por los medios y por todo”.

Jorge Rial y Romina Pereiro se casaron en 2019

Luego, añadió: “No tenía muchas ganas de comunicarlo, quería irme de viaje esta noche y aguardar hasta el lunes; pero me agarraste vos y no tengo problemas en comunicarlo”. Por último, cerró diciendo que ya entró en el juzgado y que solo debe firmarlo.