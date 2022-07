Desafío visual: ¿podés resolverlo en menos de diez segundos?

Un nuevo desafío visual se hizo viral en las diferentes redes sociales debido a su complejidad para poder resolverlo. Así como sucedió con el de los animales o con el causó polémicas por el color del vestido, aquí hay un nuevo desafío visual.

El acertijo consiste en poder encontrar en menos de diez segundos todas las letras “Q” que se encuentran escondidas entre las letras “O”. Si bien la consigna parece fácil, no es tan sencillo, ya que como todo reto tiene algo detrás.

En este caso suele suceder que la mente humana se confunde en reiteradas ocasiones por el parecido que tienen estas letras, y de cierta forma el ojo no ve bien la letra si no que trata de adivinar antes y puede confundirlas. Por esta razón, no es tan sencillo resolverlo solamente en diez segundos.

¿Dónde están escondidas las letras “Q”?

Una dificultad que puede haber es que pareciera que la letra “Q” está en todos los renglones, sin embargo, no es así.

En este desafío visual debes encontrar todas las letras "Q" que estén escondidas entre las "O" en menos de diez segundos.

Solución

Para quienes no hayan podido resolverlo, a continuación está la solución a este nuevo reto visual, en donde encontrarán marcadas todas las letras “Q”. Son 9 las letras “Q” que hay que encontrar en el desafío. En todos los renglones, menos en el último, se encuentra al menos una letra, y en algunos casos hay dos por renglón, como en el caso de la cuarta y la sexta fila en donde hay dos letras “Q” por renglón.

Si no pudiste encontrar todas las letras "Q" en menos de diez segundos acá te dejamos las respuestas.

Cabe destacar que, este tipo de desafíos puede ser algo muy atractivo debido a la cantidad de beneficios que aportan a nuestra mente estos retos visuales. Todos este tipo de ejercicios ayudan a desarrollar la mente, por lo que pueden mejorar el rendimiento intelectual y la esperanza de vida, hasta reducir el riesgo de un deterioro cognitivo.