La respuesta del dueño de un bar español a un hombre que acusó a un mozo de racista: “No lo voy a permitir”

El dueño de un bar en Murcia, España, respondió a una crítica negativa donde acusaban a uno de sus mozos de racista y los usuarios lo aplaudieron. La crítica fue compartida en el perfil de Twitter Soy Camarero, que se encarga de difundir las diferentes situaciones que se viven día a día en el rubro de la gastronomía.

“Una estrella y porque no puedo menos de lo lamentablemente que me sucedió a mí y a mis amigos”, escribió el cliente. En el texto publicado en Google, el hombre contó que se había sacado la camisa para caminar por la calle porque hacía mucho calor.

Cabe destacar que en los últimos días Europa ha pasado por una intensa ola de calor que ha causado cientos de muertes. “Al entrar al local se me olvidó ponermela y el camarero (con un tono despectivo) me echó por no llevarla puesta”, dijo y aseguró que el mozo lo había amenazado con llamar a la Policía.

“Quisimos pedir la hoja de reclamaciones y se negó rotundamente. Cabe destacar que soy latino, que coincidencia”, expresó.

No lo voy a permitir

Lejos de esquivar la situación, el dueño del Bar Los Roches le dio una extensa respuesta.“Sé que está de moda usar estos métodos para hacer daño y desprestigiar a alguien gratuitamente, y que la gente no pueda saber si es cierto, o no, no lo voy a permitir”, respondió el dueño del local al ver la reseña.

“El camarero es super educado, amable y cariñoso, además de querido por toda la clientela. Usted hace referencia al racismo, le comunicó que él también es latino y veo absurdo lo que usted quiere dar a entender”, continuó.

“Usted y sus amigos llegan en estado de embriaguez y usted sin camiseta. David le comunica que se la ponga, a lo que se niega y empieza a montar follón y pedir una hoja de reclamaciones. Un cliente llama a la policía y David le dice que se la entregará cuando ellos lleguen, y es cuando usted y sus amigos desaparecen pitando”, describió el propietario.

Para terminar, el hombre contó que otros clientes lo habían visto “orinando en los contenedores y haciendo gestos obscenos hacia ellos”.