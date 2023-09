D’Elía criticó a Messi por su “silencio” durante el himno y no se lo perdonaron: hasta Samid lo cuestionó

Tras el increíble partido que disputó el seleccionado argentino contra el ecuatoriano en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, las redes no fueron más que alegría y elogios hacia los jugadores de la albiceleste. Sin embargo, momentos antes de que comenzara el enfrentamiento, un controversial tweet de Luis D’Elía indignó a los hinchas del campeón del mundo.

El ansiado encuentro comenzó a las 21 horas locales. Dos minutos antes de que el reloj marcara esa hora, Abel Pintos entonó el Himno Nacional ante el eufórico público que ansiaba con volver a ver a la Scaloneta jugar en territorio argentino. Como es de costumbre, mientras suenan las estrofas del canto, las cámaras enfocan a los futbolistas. En ese momento, quedó registrada la emoción de Messi y su concentración por el partido que estaba por disputar.

Sin embargo, su actitud no fue interpretada de la misma manera por los millones de personas que siguieron el encuentro. Uno de ellos fue el reconocido político Luis D’Elía, quien cruzó a la Pulga por no cantar el himno y lo comprometió con particulares acusaciones.

Por medio de su cuenta oficial en la red social de Elon Musk, DÉlía escribió: “Nos duele en el alma ver que el máximo ídolo del fútbol argentino Lionel Messi no solo es empleado de la mafia de los Mas Canosa en Miami sino que además hace un socarrón silencio a la hora de cantar el Himno Nacional. D10S DESDE EL CIELO LO PERDONE”.

Tweet de Luis D'Elia criticando a Lionel Messi por no cantar el himno argentino. Foto: Captura

Junto al controvertido tweet que recibió casi 700 me gustas, el dirigente compartió un video de un minuto y medio en el que se puede ver a Diego Maradona junto al candidato a presidente en las PASO del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno cantando la marcha peronista.

El posteo no fue bien recibido en la plataforma y D’Elia fue cuestionado duramente por sus seguidores, hinchas del rosarino e incluso Alberto Samid, quien lo enfrentó con un “Qué decís, Luis”. El empresario de la carne se postuló como intendente del partido de la Matanza en el mencionado partido, en el cual D’Elía ocupaba el lugar de candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, otros usuarios respondieron y citaron el polémico tweet afirmando que “el que es campeón del mundo hace lo que quiere”. “En serio que vas a criticar a Messi? No tenés cara”; Messi no canta el himno porque solo piensa en cuántos goles va a hacer”; “Decime que no tenés la más mínima idea sobre lo que siente un argentino, sin decirlo” y “Aguante Messi cantando el himno, aguante Messi no cantando el himno y aguante Messi siempre”, fueron otros de los comentarios.

