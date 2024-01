Decidió dejar la carrera y el mensaje de su padre lo impactó: “Vas a triunfar porque ya lo estás haciendo como persona”

Un joven español que había tomado la decisión de dejar su carrera se sorprendió al ver la reacción de su padre. A través de su perfil en X, antes Twitter, Milo Dente compartió los mensajes que el hombre le mandó.

“El mensaje que me escribió mi padre el día que decidí dejar la carrera. Aunque no sea la mejor relación del mundo, siempre sabe que decir para hacerme la vida más fácil, más llevadera, más justa. Te quiero papá”, contó.

En la publicación agregó una fotografía del chat de WhatsApp. “No te ofusques porque las cosas no te vayan saliendo como tenias prevista hijo”, comenzó a decirle el padre.

Milo Dente compartió la conversación que tuvo con su padre - X Milo Dente

“La vida, en general, es así para todos. Una lucha contracorriente, incluso para aquellos que se creen que lo tienen todo”, escribió el hombre. Y agregó “las cosas pasan por algo y es bueno enfadarse con uno, pero en su justa medida”.

El hombre le recordó a su hijo que tenía el amor de su familia y que estaban muy orgullosos de él “aunque no te lo digamos todos los días”.

“Sigue luchando por lo que crees y quieres y verás cómo vas a tener tu recompensa. Vas a ser muy feliz el día de mañana con todo lo que te has propuesto. Y vas a triunfar porque de hecho ya lo estás haciendo como persona”, agregó.

“Qué le costaba a mi papá ser así”; “Nada le costaba a mi papá apoyarme cuando decidí cambiarme de carrera, se negó y me obligó a terminar la que no me gusta”; “Terminé llorando, me hubiera gustado escuchar esas palabras de mi padre”, fueron algunos de los comentarios que recibió el joven.