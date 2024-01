Insólito: un almacén ofrece repelente “suelto” a $500 la aplicación ante la invasión de mosquitos

Este verano, a la llegada del calor y la humedad se sumó la proliferación de moscas y mosquitos en diferentes puntos del país. Esta problemática, que acarrea peligrosas enfermedades como el dengue, ocasionó un insólito escenario en Buenos Aires y en diferentes sectores del país: la escasez de repelente.

En este marco, un comerciante de la localidad de Azul tuvo la innovadora idea de ofrecer a los residentes la aplicación de “Off suelto” a 500 pesos. Tras percatarse de que quienes frecuentaban el camping cercano a la ciudad no podían costear la compra de repelentes, decidió brindar una solución más económica y “al paso”.

“Enfrente de mi local hay una pista de atletismo, hay mucha gente que corre, que camina. Se olvidaban de ponerse Off y podían gastar seis, nueve o cinco mil pesos de las variantes que tenemos nosotros. Entonces dije: ‘bueno, si no lo quieren gastar, que gasten un poquito y que no los piquen los mosquitos”’, contó Maxi Lemos, el comerciante, en diálogo con Radio Con Vos.

En lo que respecta al costo de un repelente, el comerciante indicó que “la gente veía el precio y por ahí no lo querían comprar porque ya tenían en la casa”. Por otro lado, considera que su propuesta es más accesible: “Está re-barato. Imaginate que te sale $6.000 comprarte el tarro. Por $500 pesos ya solucionaste el problema”, agregó.

La innovadora idea de Maxi Lemos, el comerciante de Azul. Foto: @Francisco_boca9 / X (antes Twitter).

La insólita idea de Lemos se volvió viral luego de que un usuario de la red social X (antes Twitter), compartiera la imagen del cartel con la oferta y la acompañara de una cómica descripción: “Azul, no lo entenderías”.

Aplicación de “Off suelto” y otras creativas promociones

Consciente de la escasez de repelentes, Maxi busca optimizar el uso del producto que pone en venta, pero también toma en consideración a sus clientes. “Hay mucha gente que le cuesta pagarlo, entonces le buscamos la vuelta por ese lado”, informó a radio La Cielo.

En el cartel difundido, Lemos aclaró que la aplicación del “Off suelto” se realiza en la parte de “adelante y de atrás” del cuerpo. En adición, señala que el producto utilizado es el spray de alta duración, cuyo precio es más elevado.

De todas formas, la oferta no pierde su atractivo entre la clientela, ya que el comerciante aseguró que prefieren pagar una sola vez “por algo que le dura todo el día”.

Por último, el bonaerense comenzó a realizar otras promociones, entre una de ellas, se encuentra la aplicación para dos personas de repelente “suelto” por $800. “Ahora vamos a vender traguitos de cerveza y pitada de cigarrillo para el que no pueda comprar”, agregó con humor.