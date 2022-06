Débora Bello y un desopilante video en las redes sociales: “Lo más difícil no es decir adiós”

Débora Bello, la ex pareja de Diego Torres, en las últimas horas publicó un disparatado video en sus redes sociales que generó sorpresa entre sus fanáticos. “A veces lo más difícil no es decir adiós”, comienza diciendo la modelo.

En el 2021, la morocha y el cantante decidieron separarse y dicha ruptura se hizo pública y tuvo mucha repercusión en la prensa. Ahora, Débora compartió un Reel que despertó la intriga entre sus seguidores pero en su desarrollo finaliza con un toque de humor disparatado.

Débora Bello

Si bien en la imagen vemos a la modelo diciendo que no es fácil decir adiós, luego la grabación continúa con un toque divertido: “A veces lo más difícil es deci … aserejé-ja-dejé De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi”, haciendo referencia a la famosa canción “Las Ketchup”.

“Un abrojito”: Debora Bello subió un video de su hija y enamoró a todos

Nina Torres es la hija de Diego Torres y Débora Bello. La niña es una mezcla perfecta entre papá y mamá. Con 9 años, cautiva a todo el mundo n las redes sociales con su mirada dulce.

Nina nació el 12 de marzo de 2013 y desde el 2015 vive en Estados Unidos desde que sus papás se radicaron allá. Su mamá es presidenta de su club de fan y constantemente sube fotos y videos de la menor. La última publicación viene acompañada de un audio que explica lo que significa tener una hija mujer.