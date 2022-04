Dicen que Débora Bello y Tacho Riera están juntos

La separación de Diego Torres y Débora Bello llamó mucho la atención pero tal vez no tanto como el reciente rumor del romance entre la modelo y el actor Nicolás “Tacho” Riera. Fue Rodrigo Lussich quien hizo públicas varias pruebas que unirían a la nueva pareja del ambiente.

A pesar de que hay muchos kilómetros que los separan, ellos estarían haciendo escapadas para estar juntos y darle rienda a su amor.

En “Socios del espectáculo”, el conductor dijo: “Es mostrar algo y ustedes sacarán sus propias conclusiones... ¿Te acordás que dijimos que habían coincidencias insólitas y que nosotros no sabíamos si contarlas hasta el final?”. Y así le dio paso a una serie de postales que muestran coincidencias entre Débora y Tacho.

Las pruebas que confirmarían el romance de Débora Bello y Nicolás Tacho Riera

“El tema es que hay nuevos indicios en las redes porque algo pasa. Él está acá y ella está en Miami. Nos llamó la atención que habían estado los dos en Aspen. Pero mirá ahora...”, comentó y mostró más pruebas.

“Tienen una amiga en común que sube unas fotos desde Buenos Aires donde dicen ´te extrañamos´. ¿A quién le dice Tacho y su amiga ´te extrañamos´?. Y todos los posteos donde está la amiga en común, Débora le pone ´me gusta´”, comentó.

“Lo llamativo es que Débora Bello no le da like a todos los posteos de esta Laura Villar. Sólo a los que está Tacho Riera”, exclamó Lussich respecto al ex de Silvina Escudero y la ex del cantante de “Color esperanza”.

“Digamos que más allá de esta coincidencia fotográfica, hay algún otro dato dando vueltas que por ahora los vamos a tener guardados en la cajita de datos de Socios”, sumó Adrián Pallares, el co-conductor del ciclo de chimentos.

Diego Torres habló de la separación de Débora Bello, la madre de su hija

Solo 5 meses pasaron desde que todos conocimos la noticia de que el matrimonio de Diego Torres y Débora Bello no iba más. Fue el mismo cantante que reveló algunos detalles que lo llevaron a tomar la decisión con su mujer durante 17 años.

El período de la pandemia influyó en la ruptura del matrimonio: “Me sucedieron una cantidad de emociones que fueron difíciles de ordenar y de acomodar”.

La pareja llevaba más de 16 años juntos y comparten una hija de 8 años, Nina.

“Se vive emocionalmente como una ola muy grande que vas surfeando y que por momentos te tira a la mier.... Y abajo hay coral; el coral corta, sangra y lastima y duele. Cada uno tiene que hacer su proceso, lleva un tiempo. Todos esos momentos difíciles te enseñan más que los buenos momentos”, reconoció el artista.